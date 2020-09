TEKVONDISTI PONOVO U AKCIJI, IMA SVE DA PRŠTI: Državno prvenstvo u nedelju na Tašmajdanu

Čekanju je konačno došao kraj, pa će u nedelju u SC Tašmajdan biti održano državno prvenstvo, razume se uz poštovanje svih mera i preporuka Vlade Republike Srbije, Kriznog štaba, te ministarstava omladine i sporta i zdravlja. Neće na tribinama biti navijača, ali će na borilištima sve goreti bez ikakve sumnje.

- Zdravlje je bez sumnje prioritet svima. Upravo zato imajući u vidu pandemiju, bili smo prinuđeni da ovogodišnja Prvenstva države za pionire, kadete, juniore, seniore kao i takmičenja u paratekvondou, ne održimo na način na koji je to organizovano proteklih godina - rekao je Dejan Burčul, predsednik Tekvondo asocijacije Srbije i dodao:

- Ipak uspeli smo da nađemo rešenje, prvo smo organizovali treninge na otvorenom, naravno uz poštovanje svih propisanih mera. Utisci takmičara, trenera kao i roditelja, sa ovog prvog treninga u Vršcu bili su više nego odlični. To nas je i podstaklo da razmišljamo o organizaciji Prvenstava države na otvorenom.

foto: Tekvondo asocijacija Srbije

Tim Tekvondo asocijacije Srbije pod vođstvom Dejana Burčula, do detalja je razradio plan održavanja Prvenstava države u svim uzrasnim kategorijama.

- Obavezno je strogo pridržavanje protokola i mera propisanih za prevenciju epidemije. Ovogodišnja Prvenstva održavaju se bez prisustva publike, a svaka aktivnost od merenja takmičara do dodele medalja, održava se po principu "jedan po jedan" i to uz obaveznu fizičku razdaljinu do dva metra. Od ulaska na Tašmajdan meri se temperatura a obavezna je i upotreba zaštitnih maski. U zavisnosti od aktivnosti, priprema za takmičenje ili borbe, takmičari i sva oficijelna lica u obavezi su da koriste takozvane "obične" maske, ili mini-vizire za lice ili ono što zovemo naprednije maske. Prema protokolu svuda će biti obezbeđena sredstva za dezinfekciju ruku i dezobarijere. Takmičari, odnosno roditelji maloletnih sportista u obavezi su da prilože pisanu izjavu da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Centar tekvondoa ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu ovog vikenda biće Beograd i SRC Tašmajdan.

- Organizacija Prvenstava države na Tašmajdanu je još jedan veliki ispit za našu Asocijaciju. Kroz predan rad naših tekvondista, takmičara, trenera, sportskih radnika i uz poštovanje svih propisanih mera uveren sam da ćemo uspešno položiti I ovaj ispit - istakao je predsednik TAS Dejan Burčul.

Kurir