MARKO NIKOLIĆ WBC ŠAMPION MEDITERANA: Odbranio sam titulu u srpskom stilu! (FOTO)

Dom kulture u Obrenovcu bilo je poprište vrhunske borbe u boks noći 19. septembra 2020. u kojoj je srpski as Marko Nikolić odbranio šampionski pojas prvaka Mediterana u najprestižnijoj, WBC verziji. Vatrogascu i šampionu iz Srbije Nikoliću suprotstavio se policajac i šampion iz Francuske Patrik Boa koji je odmah po dolasku u Beograd najavio žestoku borbu i jedini cilj, savladati Srbina i odneti pojas u Francusku.

foto: Bokserski Savez Srbije

Glavna zvezda večeri bio je najbolji bokser Srbije Marko Nikolić, bokser poluteške kategorije (do 79 kg) koji je uoči ulaska u ring obećao izvanrednu borbu i pobedu, zatim obećanje i ispunio. U strahovitom boju koji su u ringu vodili Marko i Patrik svih 10 rundi, publika preko malih TV ekrana na TV Arena mogla je da uživa i vidi trijumf našeg asa.

foto: Bokserski Savez Srbije

Meč je održan bez prisustva publike usled mera sprečavanja i zaštite od virusa korona na celokupnoj teritoriji naše zemlje.

Najbolji bokser Srbije, 31- godišnji Marko nakon velike borbe sa Francuzom u deset rundi stigao je do pobede jednoglasnom odlukom sudija 3:0. Bila je ovo 26 uzastopna pobeda Nikolića na profi sceni, bez poraza.

Srpski as je potvrdio ono što je govorio pre meča, da se odlično kreće, da je spremam sto odsto i da je samopouzdanje na najvišem mogućem nivou.

foto: Bokserski Savez Srbije

“Odbranio sam titulu u srpskom stilu, svoje čuvam I branim, tuđe ne želim I nemam. Mi nikada i nismo bili osvajači, od postanka do dana današnjeg mi smo uvek isključivo branili naše. Izgarao sam radeći, trenurajući, misleći kada će doći do ovog trenutka usled otkaza i pomeranja meča zbog COVID situacije, kako ću izdržati sav taj pritisak, da li će moje telo sve to izdržat Konačno, bajka o vatrogascu I policajcu je završena, ugasio sam taj požar u rukama Francuza, a naša saga koja je trajala od januara sve do sada, dobila je epilog u vidu moje pobede, odbrane ne samo titule već i časti, sportske, srpske. Krenuli smo silovito od samog starta, nismo štedeli jedan drugog ni malo. Tempo je bio sve jači, a ja sam vrebao priliku za nokaut. Odlično sam se kretao, Francuz takođe koji se pokazao kao izuzetno nezgodan rival. Kako su runde odmicale, imao sam osećaj da tek dobijam na ubrzanju i snazi, što mi je i pomoglo da meč završim onako kao sam želeo. Taktika je bila da vežem što više razornih udaraca, da ga iscrpim i slomim njegov otpor. Smatram da sam mnogo uradio na pripremama koje su se zbog korone i čitave situacije oko toga odužile na skoro celu godinu. Najvažnije je bilo da dobijem na snazi i da imam kondiciju i izdržim sve napore jedne ovako zahtevne i iscrpljujuće borbe” - u jednom dahu govori nakon meča Nikolić.

foto: Bokserski Savez Srbije

Marko ističe da ga Francuz nije iznenadio otporom koji je pružio.

“Brz, nepredvidiv i istrajan. To je dokazao odmah u prvim rundama našeg susreta, kada sam mu zadao udarce od kojih je trebao biti slomljen, ali on je ustajao i vraćao se. Bilo mi je jako važno da ostanem smiren i koncentrisan na moj plan, rasporedio sam snagu i čekao pravi trenutak da završim ovaj susret. Bio sam spreman na najjači tempo svih deset rundi, jer boks je takav nikada se ne može predvideti koliko će borba trajati i kojim će putem ići, uvek su sve opcije u igri, pa ko više izdrži”.

foto: Bokserski Savez Srbije

Nakon odbrane titule šampiona Mediterana WBC naredni cilj Nikolića je da stekne uslov da u što skorije vreme se bori i za jednu od evropskih titula.

“Ovaj sadašnji trenutak jeste kruna moje dosadašnje karijere, ali smatram da imam materijala za više, verujem da mogu više I radiću već od sutra na tome da odem ne korak već miljama dalje. Hvala načelniku Radetu Miloševiću, Vatrgosnom bataljonu Voždovac, direktoru Doma kulture u Obrenovcu Ivan Jegoroviću, menadžeru Luki Popoviću, kondocionom treneru Stevanu Jovanoviću, svim sponzorima, posebno generalnom spornozru Aleksandru Jovičiću i njegovoj firmi Executive digital, svim ljudima koji su uz mene, koji me prate i pružaju neizmernu podršku koja mi mnogo znači. Najveća zahvlanost ide mojoj porodici, supruzi Anđeli koja me trpi sve ovo vreme, sinovima Vuku i Luki, porodici posvećujem ovu pobedu", rekao je Nikolić, koji je imao dugogodišnju blistavu karijeru u amaterskom boksu, bio je juniorski i seniorski šampion Srbije, učestvovao na evropskim i svetskim prvenstvima, kvalifikacijama za OI, a prelaskom u profi ring nastavio je da niže pobede i zabeležio ih je 26 do sada, ni jedan poraz.

foto: Bokserski Savez Srbije

Iz bataljona SAJ-a Republike Srpske Marko je dobio beretku sa kojom je izašao na meč sa Francuzom.

“Velika čast, beretka je lično rađena za mene i dostavljena mi uoči mog ulaska u ring” – ponosno kaže Nikolić.

