PLIVAČICA ELENA KRAVCOV PRVA PARAOLIMPIJKA NA NASLOVNICI PLEJBOJA: Zahvalna sam na ukazanoj prilici, nisam mogla da je odbijem!

[Werbung] Gestern an meinem halben freien Tag habe ich gleich die Gelegenheit genutzt, um meinen coolen neuen Beachbikini von @lascanaofficial zu tragen 👙☀️ Danke Lascana für die schönen Sachen 🙏💕 Ich freue mich schon auf die nächsten Outfits, die ich euch bald zeigen werde 🤗 #werbung #ad #lascana #beach #strand #bikini #sonne #meer #relax #enjoy #strandmode #beachfashion #teamkrawzow

A post shared by Elena Krawzow (@elena_krawzow) on Aug 26, 2019 at 5:20am PDT