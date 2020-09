RUKOMETAŠICE NA OKUPU, SELEKTOR OBRADOVIĆ: Situacija je takva, ne vredi kukati

Ženska seniorska reprezentacija Srbije obavila je testiranje na početku priprema u EHF nedelji koju će provesti u trenažnom procesu u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Selektor Ljubomir Obradović morao je tokom prošle nedelje, usled situacije vezane za pandemiju korona virusa, da promeni prvobitni spisak na kome sada nema većine devojaka na koje je računao.

- Testirali smo se, čekamo rezultate. Pratimo mere Kriznog štaba i sve preporuke. Znamo svi šta nam je činiti. Plan je promenjen, samo neke od seniorki su tu sa nama. Preporuke klubova, francuskih, rumunskih i mađarskih su da devojke ne idu na okupljanje, jer im sledi izolacija od 15 dana po povratku. Prete i da će im smanjiti platu, kažnjavati, tako da sam rekao devojkama da nemamo pravo da ih stavljamo u nezgodnu poziciju iako je obaveza u EHF nedelji da klubovi moraju da puste devojke. Odlučili smo da devojke ne budu kažnjene, niko ništa ne dobija sa takvim ishodom. Doći će Kojić i Risović u sredu iz Ljubljane, vidim da je sada sa Slovenijom normalizovana situacija, tako da tu ne bi trebalo da bude problema.Pozivali smo i rezerve, s tim što i tu ima dosta problema. Neki moćnici, direktori klubova javljaju se u ime devojaka da ne mogu da dođu zbog obaveza na fakultetu, a znamo da je škola onlajn, može i odavde da se radi, jako je dobra veza. Postoje i tu problemi, tako da nam je to to u ovom trenutku - kaže Obradović i napominje da će i juniorska reprezentacija biti u isto vreme na okupljanju u Pazovi:

- Napravili smo program po kome će od devet do 11, odnosno, 17 do 19 časova trenirati seniorke, a od 11 do 13 i 19 do 21 juniorke. Uslovi su dobri, sami smo ovde, nećemo imati kontakte, pratimo šta se dešava. U Srbiji je mnogo bolja situacija nego u Rumuniji i Mađarskoj, pa smo opet na nekoj crvenoj listi.

Reprezentacija se nije okupila od decembra 2019 kada je završeno Svetsko prvenstvo u Japanu zbog pandemije korona virusa, a novo takmičenje je očekuje već u decembru u Norveškoj.

- Okupljamo se od takmičenja do takmičenja. Uradićemo dosta stvari i uradili smo do sada. Nisam bespomoćan u tom pogledu. Ne vredi kukati. Da vredi, kukali bi svaki dan. Nemamo jasan stav EHF oko ove situacije. Mađari i Rumuni se okupljaju, a ne puštaju naše igračice. Znamo da ima dosta pozitivnih devojaka tamo. Ako se one okupljaju, zašto mi ne možemo? Kako to ide, ko to da nam pojasni.

Reprezentativke će biti na okupu do naredne subote.

Kurir sport

Kurir