KU**ITE SE PATRIOTIZMOM, A NE ZNATE NI REČI HIMNE Srpski MMA borac izazvao BURU U REGIONU: Da se ZARATI sakrili biste se u šupe!

Poznati MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić i godinu dana nakon borilačkog spektakla u Zagrebu suočava se sa ozbiljnim uvredama jer je na borilište izašao uz numeru Dina Dvornika.

Pojedini ljubitelji borilačkih veština u Srbiji nisu oprostili popularnom Džokeru što je u dvoranu u Zagrebu ušetao uz taktove pesme čuvenog hrvatskog izvođača.

Međutim, Ilić im nije ostao dužan...

"Svi pušači ku**a koji imaju i dalje problem s muzičkim ukusima, izborom pesama, zameranjem što nisam izašao uz “Oj Kosovo, Kosovo”, “Marš na drinu”, Baju Malog Knindžu i slične pesme uz zastavu Srbije da bi ja nekom prosečnom Srbendi porastao u očima neka se odmah obrišu sami i prekinu da prate moj rad", poručio je Ilić.

Džoker se nije tu zaustavio.

"Ku**ite se tu velikim patriotizmom, a pola vas ne zna ni reči naše himne Bože pravde. Pola vas ne zna sve pravoslavne praznike i običaje. Da se sutra zarati uvukli biste se u šupe i tresli se u ćošku. Najveći uspeh vam je lečenje kompleks po komentarima", dodao je Ilić.

Srpski borac je istakao da nema nameru da na borilište izlazi uz narodne pesme kako bi se dodvorio navijačima iz Srbije.

"Ne zato sto ih ne poštujem, već zato što me ne zanima da se ulizujem svom "komšiji" Eri Ojdaniću sa Ibarske magistrale, ne treniram uz takve pesme i ne lože me takve pesme… Razdvojite sport od politike iz vaših bolesnih mozgova. Isto tako nemam ništa protiv kad neko izlazi uz takvu muziku ako to njemu odgovara, prija i vozi ga na neki način. Samo napred", kaže Ilić.

Ilićeva objava na Instagramu izazvala je veliku pažnju javnosti u čitavom regionu. Njegove reči preneli su i brojni mediji u Hrvatskoj.

