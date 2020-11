MOMCI, KAPA DOLE Truckali se busom 40 SATI da bi stigli na meč Lige Evrope: Osam meseci nisu primili platu, ali GINU ZA KLUB

Rukometaši Metalurga iz Severne Makedonije putovali su 40 sati u Španiju na meč 3. kola EHF Lige Evrope protiv Ademara iz Leonea.

Zbog loših avio konekcija usled pandemije virusa korona i nemogućnosti da se cela ekipa smesti u jedan avion, Metalurg je u Španiju išao autobusom. Prešli su 3000 kilometara da bi odigrali meč.

Na utakmicu su krenuli u subotu uveče, putovali su preko Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije i Francuske, da bi u Španiju stigli u ponedeljak popodne. U utorak su odigrali utakmicu i istim putem krenuli nazad u svoju zemlju.

Nažalost, Metalurg je na ovom teškom gostovanju poražen od Ademara rezultatom 41:32.

Tim iz Severne Makedonije je desetostruki šampion svoje zemlje, međutim, nalaze se u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji. Navodno, igrači i članovi stručnog štaba osam meseci nisu primili plate.

Prvi čovek španskog Ademara bio je šokiran kada je čuo da protivnik na meč dolazi autobusom. Istakao je da za osam godina, koliko je na čelu kluba, nije doživeo da neki tim u Leon stigne autobusom, ukoliko nisu iz Portugalije ili sa juga Francuske.

"Sada su putovanja skupa, nas je put do Rusije koštalo 12.000 evra i to samo let avinom", rekao je prvi čovek Ademara.

