ORLOVI PONOVO ZAJEDNO: Rukometaši Srbije nakon 11 meseci ponovo na okupu

Srbija će prve mečeve u kvalifikacijama igrati protiv Francuske petog i devetog januara, a potom sa Grčkom 13. januara.

Novi selektor Srbije Toni Đerona će kompletni sastav imati na raspolaganju ;od 1. januara kada će se reprezentaciji pridružiti i Peter Nenadić i Vladimir Cupara, a dan ranije u Staru Pazovu stižu Mijailo Marsenić, Dejan Milosavljević i Ilija Abutović.

Španski stručnjak je izrazio zadovoljstvo zbog prvog okupljanja od kako je preuzeo reprezentaciju Srbije.

"Drago mi je što sam ovde posle šest meseci sastanaka Zumom i praćenja igrača i protivnika. Plan je da prvih par dana, do 31. decembra radimo na osnovnim pravilima u odbrani, tranziciji i napadu. To su najbitnije stvari. Od prvog januara ćemo krenuti sa pripremama za utakmicu sa Francuskom. Dosta toga smo videli kroz video analize, ali ćemo se spremati utakmicu po utakmicu do duela sa Grcima", rekao je Đerona.

foto: Pritnscreen Youtube

Desni bek francuskog Nanta, Milan Milić je spreman na svaku ulogu koju mu selektor odredi.

"Spreman sam za bilo koju ulogu koju mi selektor odredi. San svakog mladog igrača je da obuče dres reprezentacije i zapeva himnu, nažalost sada pred praznim tribinama. Na desnom beku su mladi momci, Obradović, Nikolić i ja, imamo veliki potencijal na toj poziciji. Dobili smo ozbiljnog selektora koji dobro vodi svoj tim u jakoj francuskoj ligi. Spisak je pun mladih igrača koji će, verujem, iskoristiti svoju šansu. Francuzi imaju ozbiljan tim bez obzira u kom su sastavu. Protiv Grčke ne smemo da se opustimo, jer samo ozbiljan pristup nam garantuje da možemo do pobede", rekao je Milić.

Levo krilo Vojvodine, Mladen Šotić je poručio da će dati sve od sebe da opravda poziv selektora.

"Bitna su ova testiranja jer moramo da uradimo sve da ostanemo zdravi. Dosta je novih momaka, na nama je da pokažemo da li se na duže staze može računati na nas. Radujem se prilici. Bio sam već u timu kod Jovice Cvetkovića i Ljubomira Obradovića. Daću sve da opravdam očekivanja. Francuzi su svetska sila, i oni će biti u izmenjenom sastavu, ali uvek spremni da pokažu dominaciju. Grci su nepoznanica, protivnik koga moramo ozbiljno da shvatimo i utakmicu rešimo u svoju korist. Verujem da će hemija u timu pomoći da budemo dorbi protiv oba rivala", rekao je Šotić.

Reprezentacija Srbije će prvi meč kvalifikacija igrati u Zrenjaninu protiv Francuske, 5. januara.

Beta

Kurir