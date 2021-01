DANA VAJT JE IZ BLATA STVORIO UFC KOJI VREDI 5 MILIJARDI: Sa ivice smrti do milijardera! Najbolji prijatelji su mu Tramp i Habib

Kada se pomenu borilački sportovi onda je nezaobilazno ime Dana Vajt.

Vajt je predsednik najpoznatije organizacije u MMA - UFC! Njena vrednost je procenjena na pet milijardi evra!

Ali, nema dobrog i unosnog biznisa preko noći! Bilo je potrebno dve decenije krvi, znoja i suza kako bi stigao do ovih visina. Njegova životna priča će svakako jednog dana završiti u Holivudu.

foto: Profimedia

Od malena je bio prepušten samom sebi.

"Moj otac je bio alkoholičar, nikad ga nije bilo, a kad se pojavio, niste želeli da ga vidite u blizini. Majka je neumorno radila na različitim poslovima kako bi sestra i ja imali osnovne stvari, tako da ni ona nije bila često tu. Ipak, takva situacija mi je pomogla da sam naučim mnoge stvari o životu."

Vajt je odrastao u Masačusetsu, a jedno vreme detinjstva je proveo u Las Vegasu, koji će se pokazati ključnim za dalji razvoj UFC. Jedno kratko vreme je pohađao katoličku gimnaziju "Bišop Gorman", sve dok nije izbačen jer je maltretirao časne sestre .

Uspeo je da završi školovanje, ali ne i da nađe odgovarajući posao. Zaposlio se sa 19 godina u jednom hotelu kao nosač.

"Jednog dana sam stajao u predvorju i razmišljao, šta dođavola radim ovde?" Izašao sam iz hotela, a moj dobar prijatelj koji je bio vratar me pitao, šta to radim. Rekao sam mu "dajem otkaz, želim da se bavim borbama". Odgovorio mi je "to je najgluplja stvar koju sam ikad čuo u životu".

Narednih godina je upijao znanje, ne samo kao takmičar, već i kao trener, pomoćnik, promoter i menadžer.

foto: Profimedia

Ipak, ni to nije teklo tako glatko. Možda i ključni trenutak desio se kada je imao 21 godinu. Bio je brutalno pretučen ispred jednog bara.

"Ti momci su me tukli dobrih dobrih 20 minuta. Sve dok nije došla policija. Sećam se da sam u jednom trenutku klečao na jednom kolenu i da me je jedan momak udario nekoliko puta u uvo. Udarali su me iz svih pravaca. Imao sam sreću što me nisu izboli."

Iako je ostao živ, taj događaj nije prošao bez posledica. Nastala je trajna šteta, pošto mu je oštećen nerv u uvu i pretrpeo je delimičan gubitak sluha. To je prouzrokovalo Menijereovu bolest, koja može da izazove ozbiljne simptome poput vrtoglavice. Godinama kasnije uspeo je da se izleči od ove bolesti u Nemačkoj putem operacije matičnih ćelija.

Tuča ispred bara nje prošla nezapaženo ni kod ozloglašene bande iz Bostona "Vinter hil". Nju je predvodio Vajti Buldžer, čovek koji se nalazio na FBI listi deset najtraženijih. Njega je u filmu "Crna misa" (Black mass) glumio Džoni Dep. Njegovi najbliži saradnici su jednog dana došli u teretanu gde je Dana držao časove boksa i tražili klasičan reket. U početku su tražili 2.500 dolara mesečno, ali je Vajt odbio da plati. To natezanje je trajalo jedno vreme, sve dok ga Vajti nije nazvao i rekao da "do sutra u 1 moraš da platiš". Istog trenutka Vajt je otišao na autobusku stanicu i pobegao u Las Vegas strahujući za svoj život.

U "Gradu greha" ga je sudbina pogledala. Slučajno je naleteo na školskog drugara Lorenca Fertita, koji je u to vreme želeo da trenira boks. Njih dvojica su sklopili saradnju i počeli da iznajmljuju termine u teretani Flojda Mejvedera. Dana Vajt je jedno vreme čak nosio torbe Mejvederu, ali je i na taj način grabio ka vrhu.

foto: Profimedia

Dok je upravljao šačicom MMA boraca, Vajt je shvatio da je UFC u ozbiljnom finansijskom problemu. Jedan od vlasnika Bob Mejrovic je hteo da proda svoj udeo za dva miliona dolara. Vajt je sa Fertitom i njegovim bratom Frenkom osnovao firmu i kupio UFC. Postao je predsednik i prve godine rada je koristio da putuje širom Amerike kako bi promovisao svoju organizaciju. U prvim godinama Fertitov brat Frenk je uložio oko 40 miliona dolara, ali su rezultati bili slabi.

Stigli su do raskrsnice, da li prodati UFC ili probati još jednom. I odlučili su da ulože još deset miliona dolara kako bi pokušali sa rijalitijem "Ultimat fajter". Nijedna TV mreža nije bila zainteresovana. Na kraju su ponudili besplatno rijaliti kako bi se emitovao na televiziji. Osnova programa je bila da članovi dve ekipe žive zajedno u jednoj kući, a trenirala su ih dva UFC borca. Članovi timova bi se borili međusobno da ostanu u emisiji. Na kraju prve sezone ostali su Forest Grifin i Stefan Boner. Bio je to prelomni trenutak. Od tada do danas emitovano je 28 sezona ovog rijalitija.

Vajt je očistio UFC od boraca koji su koristili steroide i nedozvoljena sredstva, pa su takmičari poput Habiba Nurmagomedova, Konora Mekgregora, Izraela Adesanja, ili Ronde Rouzi, postali superzvezde i podigli ovaj sport u vrtoglave visine.

foto: Profimedia

U 2020. godini čak četiri od pet najgledanijih "plati i gledaj" (pay-per-view) programa bili UFC. Jedino je povratak Majka Tajsona uspeo da se umetne u to društvo.

Braća Fertit su 2016. godine svoj udeo prodali za neverovatnih četiri milijarde dolara. Sam Vajt ima pravo na devet odsto organizacije, što je u parama vrednost oko 400 miliona evra.

A da mu sada ide dobro u životu, ovaj 51-godišnjak potvrđuje i time što je uspešan i van UFC. Vajt je odličan igrač "blek džeka", pa je nedavno osvojio 1.5 miliona dolara na profesionalnom turniru u Las Vegasu.

Privatno, Dana Vajt je oženjen Anom koju je upoznao kada je imao 13-14 godina. Venčali su se 1996. godine i imaju dva sina, Dana juniora i Ejdana, i ćerku Savanu.

Kurir sport

Kurir