VOZ MU OTKINUO OBE NOGE, A ON PRVI PRITEKAO U POMOĆ UGROŽENIMA U ZEMLJOTRESU: Priča o heroju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Hrvatski paraolimpijac Toni Bošnjaković je 2014. godine ostao bez obe potkolenice, ali to ga nije sprečilo da pomogne ugroženima u zemljotresu koju je pre nedelju dana pogodio Hrvatsku.

Toni je među prvima potrčao u pomoć meštanima ugroženih hrvatskih područja koja su stradala u zemljotresu u Petrinji, Sisku i okolini.

Tonijeva priča je oduvek izazivala divljenje. On je 2014. godine pao pod voz i pritom ostao bez obe potkolenice. Međutim, to mu nije prepreka da se penje po krovovima i pomaže ljudima u nevolji.

"Dva dana kasnije, znači na Novu godinu, donekle smo završili obnovu Bresta, osposobili zgradu mesne zajednice, koja je sada sabirni centar i koja može da primi 50-ak ljudi na spavanje", kaže Toni u intervju za 24sata.hr.

"Ljudi su po ceo dan na terenu, a tu će biti redovno sledećih nedelju-dve. Iskreno, već sam prošao mnogo toga na ovom području, ali nigde nisam video ni Civilnu zaštitu, ni vojsku, ni policiju. Vojsku sam samo uočio samo dvaput u kamionima, a policija ovde samo reguliše saobraćaj", kaže Toni i posebno ukazuje na još jedan veliki problem.

"Evo, postoje i tzv. pljačkaši, koji ovde pljačkaju jadne ljude i kradu humanitarnu pomoć. Njima bi valjda trebalo da se bavi policija, ali koliko čujemo, ona ih se boji!? I zato se ljudi okupljaju pa sami kreću u potragu za tim kradljivcima humanitarne pomoći. Ali, na terenu su stalno vatrogasci i pripadnici HGSS-a iz cele Hrvatske, a vojske i policije nisam video na terenu, a prošao sam mnogo toga", kaže Bošnjaković.

Toni najavljuje da će krajem nedelje opet otići u pomenute predele.

"Sada me čeka radna nedelja, radim od ponedeljka do četvrtka (grafički je dizajner), ali čim to prođe, odmah se vraćam tamo. I ovih dana će iz Dubrave svakodnevno ljudi ići tamo, pomagati ljudima na tim područjima. Jedan deo posla je odrađen, glavno je da ljudima kiša više ne pada u kuće, a trebaće meseci da se sve ovo opet sanira. Stvarno, tu sam video strašne scene, ali verujem da će svi ti ljudi što pre početi normalno da žive", zaključio je Bošnjaković.

Inače, Toni je već nastupio na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pjeongčangu 2018. godine kao skijaš trkač, a sada se nada i nastupu na letnjim POI u Tokiju ove godine, kao atletičar.

