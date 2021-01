DUŠKO TODOROVIĆ NA VELIKOJ SCENI UFC: Srpski borac u Abu Dabiju juri 11. trijumf (FOTO)

Glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata ponovo je epicentar najjače svetske MMA scene. Najbolji borci planete u okviru UFC karavana ponovo na istom mestu sa istim zadatkom i ciljem, trijumf u oktagonu, trijumf koji znači prestiž, potvrdu velikog imena, trasira put u budućnost i donosi nastavak zlatne MMA priče za svakog borca koji se izbori za ovaj status.

U krem društvu, elitnom UFC odredu najvećih asova mešovitih borilačkih veština, koji su ove nedelje stacionirani u prelepom i raskošnpom Abu Dabiju, nalazi se i srpski “Grom”, 26 – godišnji Duško Todorović. Mlada zvezda srpske i svetske MMA scene boriće se 16. januara 2021. za jedanaesti uzastopni trijumf u vatrenom ringu, ovaj protiv Havajca 28- godišnjeg Punahele Sorijana koji sebe naziva “Priča vremena” i koji je kao i naš as neporažen sa skorom 7-0-0.

foto: SBC

“Pre tri meseca imao sam savršenu premijeru u UFC oktagonu, upravo ovde na “Ostrvu borbi” kada sam tehničkim nokautom u drugoj rundi savladao iskusnog borca Amerikanca Dekvana Tausenda, a moja borba je bila proglašena za najbolju borbu večeri. Nakon te borbe dobio sam još veću inspiraciju za nastavak puta koji sam izabrao, da bude onako kako sam odavno zacrtao, a to je šampionski pojas UFC i ostati neporažen. Maksimalno motivisan i spreman da svetu pokažem jos jedan udar “Groma” u oktagonu ulazim u meč sa Sorijanom koji je ozibiljan i težak protivnik, ali siguran sam u sebe i moj tim i verujem u trijumfalnu veče” – ističe Todorović.

Kao i pre tri meseca Duška i njegov tim (glavni trener Jovan Milićević, menadžer Bojan Mihajlović i kondicioni trener Aleksandr Milićević) u Abu Dabiju su dočekali sjani uslovi za rad i pripreme za naredni meč.

foto: SBC

“Odmah nakon našeg Božića, dakle 8. januara seli smo u avion i uputili se u Emirate jer smo morali proći i previđeno vreme karantina, ali i adaptirati se na uslove. Testirani smo više puta na koronu, hvala Bogu svi smo dobro, neometano smo radili punim i žestokim tempom. Sve je zaista kao u raju, savršenstvo za rad i takmičenje, kako se samo poležeti može. Samim tim kada dobijete sve ovo što mi ovde imamo porastu i apetiti da borbu odradite bez greške, perfektno, da svoj tim, samog sebe i sve one koji veruju u vas učinite ponosnim. Spreman sam za to”.

O tome kakvog je šampionskog kova, da sa razlogom nosi naziv “Grom” svedoči i njegov put kroz bojno polje gde ga sudba nije milovala, a Todorović je uzvaraćao čistim herojstvom. Od meča u Las Vegasu na koji je otišao sam i briljantnom partijom izborio ulaznicu za veliku UFC scenu, do toga da je u 2020. nakon iscrpnih priprema doživeo dva otkaza mečeva, oba izazvana korona efektom (mart London, jul Abu Dabi), ali je nastavio da radi i sprema se za novu šansu koja se ukazala u oktobru i koju je maksimalno iskoristio.

foto: SBC

“Naučio sam u 2020. mnogo, izvukao brojne pouke, ali u svemu što se dogodilo ostao sam smiren, istrajan i veran sebi, jer samo tako može da se dođe do cilja. Nakon pobede nad “Tarantulom” ovde u Abu Dabiju, znao sam da me uskoro čeka nova bitka, tako da se nisam puno opuštao. Pripreme za novi UFC front započete su ubrzo po povratku u Beograd i evo sada sam ponovo tu sa istim zadatkom, žarom i daću sve od sebe da zasenim svoj učinak u oktobru, da ovaj meč protiv Havajca bude moje najbolje izdanje do sada na MMA ratištu” – zaključio je srpski “Grom” Duško Todorović čija borba protiv “Priče vremena” otvara glavni program priredbe u 21.00 po srednjeevropskom vremenu, u idealnom terminu za publiku u Srbiji.

(Kurir sport)

Kurir