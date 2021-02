DRAGOLJUB ZBILJIĆ: Vošini rivali mogu da zaborave na domaće trofeje!

Uspeo sam da srušim barijeru u javnosti. Ljudi ulazak privrednika u sport vezuju isključivo kroz novčana ulaganja, što je potpuna degradacija i jako površno poimanje stvari. Verujem da sam uspeo da opovrgnem takve predrasude, kaže Zbiljić.

Kako dodaje, kada je ušao u klub, osim novca, uneo je mnogo energije. Želeo sam da odbranim sistem, da ga pojačam, da učinim još boljim i lakšim funkcionisanje kluba, da raširim marketing. I svi zajedno smo uspeli u tome. U tom smislu i nagrada koju sam dobio mi prija. Novi Sad je jako zahtevan, posebno prema nama koji dođemo iz manjih sredina. Ja sam iz Bora i trebalo mi je puno vremena da se dokažem, da ubedim sve da pre svega volim Novi Sad, da želim velike rezultate. Nagrada je, ipak, timska pobeda, jer sve što sam nabrojao uspeli smo zajedno, kao velika porodica. Danas poslujemo kao ozbiljan evropski klub i to je nešto što je zaslužilo nagradu, a ja sam je doživeo kao klupsku, ne kao ličnu, poručuje Zbiljić.

Vojvodina u srcu

Iako uspešan privrednik, Zbiljić želi da ga javnost prepoznaje kao odbojkaškog čoveka.

Evo jednog primera, pre par meseci me je zaustavila saobraćajna policija, čoveku je bilo poznato ime, pa me je pitao čime se bavim. Nisam spomenuo ni Južnu Bačku, ni Elektromontažu, Maneks, nego sam rekao da sam predsednik Odbojkaškog kluba Vojvodina. To nosim u srcu i očekujem da me po tome prepoznaju. Novi Sad je grad odbojke, uz maksimalno uvažavanje ostalih sportova, mislim da je mesto predsednika OK Vojvodina nešto što je posebno. Velika mi je čast i uživam u tome, poručio je.

Rezultati i van terena

Po dolasku nove uprave ostvarena su ozbiljna infrastrukturna ulaganja i to će dati rezultat u budućnosti.

Što se tiče juniora i kadeta - definitivno smo reprezentacija Srbije. Selekcija se radi ozbiljno i očekujemo da velika zvučna imena u budućnosti budu upravo iz naše škole. Sve je urađeno, stvorili smo bazu, rezultatsku i infrastrukturnu, imamo budućnost. Ono što je isto važno jeste to da nijedan dinar nikome ne dugujemo. Spremni smo na dodatno ulaganje u seniorsku ekipu. Imamo dobru saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije, a želim da zahvalim i Vladi Srbije koja je pomogla nastupe na međunarodnoj sceni. Pre svega, pomoć i podršku imamo od Grada Novog Sada i naših sponzora. Imamo dobru komunikaciju sa rivalima i odličnu saradnju sa OK Novi Sad. Raduje me da Neyad Osmankač vodi taj tim, zna da radi s mladim igračima. Želim im ulazak u Superligu, jer bi tada naši igrači dobili kvalitetno iskustvo, a očekujem da naši juniori igraju u toj ekipi i kale se, najavio je Zbiljić.

Većina predsednika mog ranga u nekom klubu bi odmah 2017. uložila sve u prvi tim i pojačala se, jer to je ono što se prvo vidi. Ja sam krenuo težim putem, uradio sam najpre ono što se ne vidi. A ono što će se videti je sledećih deset godina. Ko voli odbojku i Vojvodinu imaće priliku da uživa s nama u velikim utakmicama, koje ćemo da dobijamo. Kao što sam rekao na početku, ne radi se samo o novcu, ovo je pitanje energije. Postali smo ono što jesmo. Svaka čast svakome ko se u Srbiji bavi odbojkom, ali mogu slobodno da kažem da u narednih deset godina zaborave na trofeje. A bacam rukavicu i evropskim klubovima, biće im teško da igraju sa nama, potpuno sam siguran u to, poručio je Dragoljub Zbiljić.

Kurir sport / Dnevnik.rs

Kurir