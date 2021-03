SRPSKI BOKSER OTPUTOVAO U VLADIKAVKAZ: Ražnatović u Rusiji CILJA 10. POBEDU

Vrlo dobro znam šta me čeka u Vladikavkazu, ali to je moj život - sanjao sam tako surove pripreme

Veljko Ražnatović (24), najbolji srpski bokser u kruzer kategoriji, otputovao je u Vladikavkaz gde će obaviti finalne pripreme pred svoj 10. meč u profesionalnoj karijeri. Svetsan je talentovani Srbin da se do jubilarne pobede u ringu dolazi teškom mukom, a sigurno da je kamp Murata Gasieva u isto vreme najsuroviji, ali i najbolji za borce svetske klase. Ime Veljkovog rivala trebalo bi da bude poznato u narednih nekoliko dana, ali je sigurno da će 20. marta u Moskvi rukavice ukrstiti sa najtežim rivalom do sada. Biće to jedan od uvodnih mečeva spektakla čija je zvezda večeri Artur Beterbiev, koji će se boriti sa Adamom Deinesom.

- Vrlo dobro znam šta me čeka u Vladikavkazu, ali to je moj život. Sanjao sam tako surove pripreme. Idem sam, nikog nema, kao tigar. Verujte, proliću mnogo znoja i krvi, ali cilj i dalje ostaje isti - da budem najbolji na svetu. Meč u Moskvi će sigurno biti najteži za mene u dosadašnjoj karijeri, ali ako Bog da pobedom u srcu majčice Rusije ostvariću jedan od svojih snova - u svom stilu je izjavio Veljko pred put u Moskvu.

Ne plaši ga ko će biti rival, naprotiv. Merka sedmi nokaut.

- Devet mečeva sam dobio, prethodnih gotovo tri godine treniram najmanje dvaput dnevno, nekada i tri puta. Sada sam u rukama Zorana Bačulova iz “Vorior džima”, kondicionog trenera Igora Tomaševića i sve to pod palicom Nenada Borovčanina, predsednika Bokserskog saveza Srbije koji brine o mojoj karijeri. Sve kockice su se složile da se penjem ka vrhu. Ovaj meč samo je jedan u nizu ka prvom cilju, titulu evropskog šampiona, a krajnji je sigurno pojas svetskog šampiona - zaključio je Veljko, kojem je za pripreme pomogao pul sponzora na čelu sa OTB Inženjeringom i Soccerbetom.

UČINAK U KARIJERI

Mečeva 9

Pobeda 9

Pobeda nokautom 6

