JEDAN OD NAJMASOVNIJIH SPORTOVA DEBITUJE NA OI - Karatiskinja Preković: Hvala puno ministru Udovičiću na podršci i pomoći

Ministar je došao na jedan trening kod nas i pitao: 'Jovana, šta ti treba da se pripremiš?' Mi smo trenirale na strunjačama koje su stare 23 godine. Jovana je rekla, ministre tatami. Tatami je stigao u roku od pet dana. Ne mogu da vam opišem koliko je to nama značilo, ispričala je njen trener Roksanda Atanasov.

Moram da se zahvalim i našem ministru sporta Vanji Udovičiću koji je pomogao i pomaže uvek i kada smo bili olimpijski sport i kada nismo bili. Jer nam mnogo znači podrška. Ok, nas dve i naš ceo tim smo zajedno tu, ali bez te podrške koju je Roksanda pomenula ništa ne bi bilo moguće. Pogotovo jer je sada bila teška situacija i mnogo su nam pomogli, rekla je Preković, dodajući da veruje u medalju u Tokiju.

Zaista, ogromna podrška. I mislim da to nije samo slučaj sa Jovanom već sa celim srpskim sportom. Srpski sport i sportisti imaju fenomenalne uslove zahvaljujući rekli smo kojim institucijama. To smo videli i u ovoj situaciji sa koronom, kada nam treba test, kada treba da se vakcinišemo. Zaista, velika stvar, zadovoljna je Atanasov.

Prekovićeva će kao evropska i svetska šampionka biti jedan od favorita za zlatnu medalju, ali prvo treba da potvrdi nastup u Japanu.

Ovog meseca je u Istanbulu pokazala da to ne bi trebalo da bude problem.

Jovana je vizu za Tokio izborila pre godinu dana, ali je korona upropastila slavlje.

-U koroni je sve moguće. Desilo se to da Svetska karate federacija (WKF) objavila listu kvalifikovanih pre vremena, jer je mislila da će Igre da se održe 2020. Ispostavilo se da su Igre pomerene za 2021. i s tim WKF može da zaokruži sistem kvalifikacija sa EP u Hrvatskoj (19-23. maj). Meni je ostala Premijer liga u Lisabonu (30. april – 2. maj) , gde se nadam da ću pokazati sve ono što sam radila ovih godina, a posebno prošle i da ću se ponovo kvalifikovati za OI - kaže Jovana.

-Nisam imala sreće 2019. kada sam ispala u prvom kolu na EP, dobila sam samo bod za učestvovanje. Sada se ispostavilo da je to bila moja sportska sreća jer kada odem na EP u Hrvatskoj imaću priliku da osvojim neke bodove što će mi biti korak ka cilju. To je neka sreća koja me prati celu moju sportsku karijeru - dodaje.

Uprkos ogromnoj popularnosti karatea, ova borilačka veština će se u Tokiju prvi put naći na programu Olimpijskih igara.

-Karate je jedan od najmasovnijih, najrasprostranjenijih sportova u svetu, najpristupačnijih i deca ga obožavaju. To je jedan od osvnovnih, baznih sportova. Imali smo nekoliko prilika da budemo uvršteni u program OI, ali nažalost nije se dogodilo sve do Tokija. Kada smo saznali da će Tokio biti organizator OI bili smo presrećni jer smo bili sigurni da će Japan izgurati tu stvar od početka do kraja i da ćemo posle toliko godina, posle toliko generacija koje žive za to naći na programu OI i osetiti bara delić onoga što ostali olimpijski sportovi imaju. Po onome što dajemo i ulažemo u rad smo profesionalci, a takav tretman smo dobili tek kad smo ušli u porodicu olimpijskih sportova. Da nas tako prihvataju, da imamo odlične uslove i za nas je to veoma značajno i bitno. Bili smo oduševljeni i što je Francuska organizator sledećih OI, Pariz 2024, međutim, zbog raznih nekih političkih igrarija karate nije na programu u Parizu već je umesto njega uvršten 'brejkdens'. Ako vi uporedite karate sa brejkdensom biće neobično kako se to desilo. Ali to je svakodnevica i stvari na koje ne možemo da utičemo. Ali Jovana i ja smo presrećne što smo mi imale tu sreću da od mnogih generacije koje su se bavile ovim sportom budemo glavni akteri svega ovoga i kao što je ona rekla postoje neki znakovi pored puta otkako radimo dugo godina unazad i otvaraju nam se stvari kako mi to želimo. Jovana je postala svetski šampion u godini koja je olimpijska što je velika vrednost našeg rezultata. Presrećne smo i živimo svoj san, pored svih teškoća sa kojima se susrećemo - objašnjava Atanasov.

Kurir