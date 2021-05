ZBOG RAKA NA POROĐAJU OSTALA NEPOKRETNA! Životna bitka srpske reprezentativke: Izgubila kosu, sina prvi put videla preko kamere!

Njoj je porođaj potpuno promenio život:

Samo dan nakon što je carskim rezom rodila sina Vuka, saznala je da ima rak koštane srži( multipli mijelom) ,preko noći ostala je nepokretna, borila se za život, dok je svoju bitku u drugoj bolnici, daleko od mame, vodio i njen sin Vuk.

"Suprug i brat su mi dan nakon porođaja saopštili da imam rak. Bili su sami, bez prisustva lekara dok sam nepokretna ležala u šok sobi na kiseoniku. Bila sam šokirana i nesvesna. Suze su potekle same niz lice", priseća se Nastasja, u razgovoru za "Sportfem".

Ipak njen sportski duh joj nije dao da se preda

Kod osoba koje boluju od multipli mijeloma odbrambena reakcija organizma je da pojačano luči određeni M protein koji nagriza kosti i pravi takozvane lezije, tj. rupe u kostima. Nastasjina trudnoća uticala je na to da bolest brzo napreduje, a da joj kosti naglo stradaju.

"S obzirom na to da su mi kosti bile veoma krhke, u toku porođaja koji se nije odvio prirodnim putem već carskim rezom, došlo je do preloma rebara i grudne kosti. Sin Vuk je odmah po rođenju odvojen je od mene, nisam ga videla ni na trenutak, odvežen je u dečiju bolnicu. Tamo je proveo 20 dana potpuno sam, uz posetu mog supruga Nemanje koji je mogao da ga vidi samo preko stakla. Prvi put sam sina videla preko kamere mobilnog telefona, a uživo nakon nekoliko meseci", priseća se.

Period koji je usledio posle porođaja bio je težak za celu porodicu Nedimović. Dvogodišnja Nia mesecima nije videla mamu, tata Nemanja se brinuo o njoj i tek rođenoj bebi, a bezrezervnu podršku pružao je i svojoj supruzi koja je i dalje bila u bolnici.

Nastasja je rešila da pobedi rak, a njen sportski duh joj nije dao da se preda, iako lekari nisu bili optimisti. Počela je da vežba još u bolničkoj sobi, kada je u ruci mogla da drži jedva flašicu vode.

“Treniram od svoje četvrte godine i trening mi predstavlja kulturu života. Deo je mene i ne znam kako je ne baviti se bilo kakvom aktivnošću. Sanjala sam sport, vaterpolo. Sanjala sam da ponovo hodam. A moja deca i porodica su mi davala najveću snagu da te snove i ostvarim. S obzirom na to da sam bila nepokretna u trupu, a da sam ekstremitete mogla da pokrećem, smatrala sam da je neophodno da što pre počnem da vežbam ne bi li ubrzala proces vertikalizacije”.

Dok se Nastasja borilam kod kuće je nestrpljivo čekala malena Nia, kojoj je mama neizmerno nedostajala, kao što je i ona nedostajala njoj.

“Razdvojenost od ćerke mi je strašno teško pala, ali u isto vreme sam znala da ukoliko se ne posvetim svom oporavku i ne dam sve od sebe, ona će ostati bez majke. To je nešto što me je konstantno guralo napred. Bez mog supruga i njegove bezuslovne podrške i vere u mene ova borba bila bi mnogo teža. Bio je razapet između vođenja privatnog posla, dvoje male dece i nege o meni. Sve je podneo stoički, i bio je uveren da će sve jednog dana to biti iza nas. I kao i uvek, bio je u pravu", ističe Nastasja

Izgubila je i kosu.

“Opadanje kose mi nije teško palo, to mi je, u svemu bio najmanji problem. Više sam strahovala od rekacije svoje ćerke i porodice jer sam znala da će njima biti žao. Brat me je prvi put ošišao u bolnici svojom mašinicom. Nije mu bilo lako, ali uspeli smo zajedno prevazići i taj korak. Kada me je prvi put ćerka videla bez kose jako se obradovala i mazeći me po glavi rekla mi je da imam jako lepu frizuru."

Usled svega što je doživela njeno telo je bilo pod velikim pritiskom. I danas, iako Nastasja izgleda jače i zdravije od većine ljudi, i dalje se nije potpuno oporavila.

Bivša vaterpolistkinja danas redovno trenira, održava svoje telo u dobroj formi i vodi računa o ishrani.

“Pretežno jedem biljnu hranu, sirovu i kuvanu ili pečenu. Povrće, voće, semenke i koštunjavo voće. Pijem biljne čajeve, sveže ceđene sokove od voća i povrća, kao i šejkove. Uz sve to konzumiram žitarice od celog zrna, ribu, jaja i mladi sir od surutke. Ne jedem šećer, belo brašno, industrijske proizvode sa aditivima, i izbegavam gluten", zaključila je Nastasja Nedimović za " Sportfem"

Nastasja je vaterpolom prestala da se bavi sa 20 godina, kada je započela karijeru vaterpolo sudije. Aktivno se bavila sportom do prve trudnoće, a zatim kratko fitnesom do druge trudnoće. I dalje radi na svom oporavku, od kog nema nameru da odustane jer ljudi poput nje nikada ne odustaju

Kurir sport / Sportfem