SELEKTOR ZADOVOLJAN PRIKAZANIM Bregar: Srpski rukomet ima budućnost

Prva dva dana u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi su iskorišćena za testiranje A selekcije, dok su preostala tri bila prilika da se urade testovi i upoznaju rukometašice sa šireg spiska.

"Kod A reprezentacije stvari su poznate. U nastavku nedelje radili smo sa rukometašicama sa šireg spiska i moram da da ima četiri, pet igračica na koje možemo ozbiljno da računamo", izjavio je Bregar.

On je iskoristio priliku i da isprati okupljanje juniorske i kadetske reprezentacije, koje su u isto vreme imale pripreme u Kragujevcu.

"Posetili smo juniorke i kadetkinje i verujem da sa ozbiljnim radom srpski rukomet ima budućnost. Kadetkinje su ostavile baš pozitivan utisak. Trebalo bi da utvrdimo zajednički rad, da idemo u istom smeru i da tako dodjemo do dobrog rezultata", rekao je Bregar.

Selektor se osvrnuo i na sledeće okupljanje reprezentacije u septembru.

"Prvo ćemo analizirati rezultate testiranja koji su obaveljeni prethodnih dana. Obavićemo razgovore sa svim igračicama individualno, i dati im program za period do septembra. Septembar nam je veoma bitan, čekaju na mečevi protiv Turske i Islanda. Nemamo puno vremena ni do Svetskog prvenstva, tako da moramo svako okupljanje da iskoristimo maksimalno", kazao je on.

foto: AP

