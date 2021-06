ZAŠTO MENJATI BILO ŠTA? Hamilton počeo pregovore o novom ugovoru sa Mercedesom

Sedmostruki svetski šampion u Formuli 1 Luis Hamilton rekao je danas da je započeo pregovore oko novog ugovora sa ekipom Mercedesa.

"Nema tu mnogo šta da se kaže, ali obavili smo prve razgovore i stvari su pozitivne", rekao je britanski vozač, a preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Hamilton je u februaru ove godine produžio ugovor sa nemačkim timom na godinu dana.

Na kraju sezone ugovor ističe i njegovom timskom kolegi, Fincu Valteriju Botasu, koji nakon sedam održanih trka u ovoj sezoni zauzima peto mesto.

"Valteri je sada moj kolega, i obojica smo imali uspona i padova u karijeri, ali on je fantastičan klupski kolega i ne vidim potrebu da se to promeni. Saradjujemo dobro dugi niz godina. Valteri je moj najbolji kolega u karijeri, i kada kažem to nisu samo performanse vozača, već i uticaj na moral tima i okruženje u kojem radite", dodao je 36-godišnji vozač Mercedesa.

Proteklog vikenda šef ekipe Mercedesa Toto Volf rekao je da će mu biti potrebno vreme kako bi procenio, da li će ugovor biti produžen sa Botasom ili će biti ponudjen vozaču Vilijamsa, Džordžu Raselu.

Na pitanje kakav stav ima o mogućem dolasku Rasela u Mercedes, Hamilton je rekao da "on trenutno nije njegov kolega, pa ne želi da komentariše tu temu".

Rasel je prošle godine zamenio Hamitona na trci za Veliku nagradu Sahira, jer je Britanac bio pozitivan na korona virus.

U generalnom plasmanu šampionata Formule 1 vodi vozač Red Bula Maks Verstapen sa 131 bodom, drugi je Luis Hamilton sa 119 bodova, dok je treći Verstapenov klupski kolega Serhio Peres sa 84 boda.

Šampionat se nastavlja u nedelju trkom za Veliku nagradu Štajerske.

