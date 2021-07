SPEKTAKL U PRESTONICI: "Beogradsko more" poprište boks duela crveno-belih i zagrebačkih Vitezova!

Rajski kutak Beograda, kulturno-zabavni centar, ali i sportska oaza sa preko 50 terena, Ada Ciganlija biće poprište meča drugog kola Regionalne lige u olimpijskom boksu u kome će snage odmeriti Crvena zvezda i Vitezovi iz Zagreba.

Oba tima u prvom kolu ovog šampionata ostvarila su pobede, Zvezda je savladala Maribor u Beogradu, Vitezovi su bili bolji od Radnika iz Bijeljine takođe na domaćem terenu. Trijumfi na samom startu dogo očekivane boks Lige ex-Yu zemalja su ih dodatno motivisali za međusobni duel koji je na programu danas od 20 časova.

Nakon dužeg vremenskog perioda, usled pandemije virusa korona, konačno je nakon popuštanja mera dozvoljen ulaz i za publiku. Meč će se održati na tribinama pored Tornja na Adi i čuvenog objekta Jezero. Ulaz je besplatan, a meč će direktno biti prenošen i na TV Arena sport 1.

foto: BSS

Ekipa iz Zagreba dolazi oslabljena, bez povređenog najboljeg boksera Luke Filipija. Zvezda se uzda u sjajnu formu, a predvodiće ih superteškaš Milutin Stanković i kapiten Sandro Poletan. Biće sjajno gledati duel superteškaša Stankovića protiv Pratljačića. Mladi Hrvat se nedavno vratio pobedom u ringu, posle više od godinu dana pauze.

Regionalnu boksersku ex-Yu Ligu čini osam klubova iz svih šest republika bivše Jugoslavije, danas samostalnih država: Grupa A - Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skoplje (Severna Makedonija), Podgorica (Crna Gora), Loznica (Srbija) i Grupa B - Crvena zvezda Beograd (Srbija), Maribor (Slovenija), Vitezovi Zagreb (Hrvatska), Radnik Bijeljina (BiH).

BK Crvena zvezda (Beograd) – BK Vitezovi (Zagreb) –

Omladinci (do 60 kg Momčilo Janjić – Ante Ivan Gregurić, do 64 kg Radomir Jovanović – Franko Tonsa)

(seniori: do 56 kg Kristijan Jovanović – Filip Kolak, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Patrik Licul, do 64 kg Ognjen Vujičić – Filip Poturović, do 69 kg Vakhid Abasov – Petar Cetinić, do 75 kg Sandro Poletan – Gabrijel Veočić, do 81 kg Aleksa Marković – Leo Cvetković, do 91 kg Sadam Nurgamedov – Kristijan D. Gaćina, +91 kg Milutin Stanković – Luka Pratljačić).

Kurir sport