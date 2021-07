OBEĆANJE DŽUDISTA PRED IGRE U TOKIJU: Ostavićemo srce na tatamiju

"Momci i devojke su spremni, već su pokazali da su na nivou svetskog džudoa, što smo pokazali u prethodnom ciklusu. Ono što mogu da obećam jeste da će ostaviti srce na tatamiju", rekao je Nikolić pred polazak za Japan, prenosi Olimpijski komitet Srbije.

Tim Srbije će na Igrama činiti i petoro džusta - u muškoj konkurenciji nastupaće Aleksandar Kukolj (do 100 kilograma), Nemanja Majdov (do 90 kilograma), u ženskoj konkurenciji Anja Obradović (do 63 kilograma), Marica Perišić (do 57 kilograma) i Milica Nikolić (do 48 kilograma).

Anja Obradović će, nakon osvojene bronze na Svetskom prvenstvu u Budimpešti, prvi put učestvovati na Olimpijskim igrama i nema sumnju da je spremna da na pravi način predstavlja svoju zemlju.

"Ovo su moje prve Olimpijske igre. Biću maksimalno koncentrisana i trudiću se da ne pravim greške koje bi mogle da me koštaju medalje. Jedva čekam da izadjem na borilište", rekla je Obradović.

Marica Perišić je navela da dobro poznaje konkurenciju u svojoj kategoriji i da će mnogo toga zavisiti od žreba.

"Imam jako dobar osećaj što se tiče ovog takmičenja i cele naše ekipe. Naše je da, kao što je rečeno, ostavimo srce na strunjači i rezultati će doći", navela je ona.

I Milica Nikolić je istakla da je cela ekipa spremna da pruži svoj maksimum na Igrama.

"Ovo je poslednja stanica u ovom olimpijskom ciklusu. Nekada je bilo teško i naporno, ali sam ponosna što sam uspela da izborim olimpijsku kvotu. Ne želim da stvaram sebi pritisak, ali verujem da mogu da napadnem medalju i ostvarim željeni rezultat", rekla je Nikolić.

Aleksandar Kukolj je kao najiskusniji džudista poželeo dobro zdravlje i sreću svojim kolegama i rekao da veruje u kompletan džudo tim Srbije.

"Drago mi je što će biti petoro džudista na ovim Olimpijskim igrama, to je veliki uspeh za našu zemlju. Verujem da će iz tog kvantiteta proizaći i kvalitet. Želimo da vas obradujemo dobrim rezultatima", rekao je Kukolj.

"Od sebe i svojih kolega očekujem dobre rezultate. Svi ćemo dati svoj maksimum, to je sasvim sigurno. Nije zahvalno prognozirati, ali ako budem na svom maksimumu i ako budem imao svoj dan, mogu da kažem da sam spreman za veliki rezultat", dodao je on Put Japana krenula je i stonoteniska reprezentacija, koja je napravila veliko iznenadjenje kada je na olimpijskom kvalifikacionom turniru ostvarila plasman na Igre pobedom nad reprezentacijom Hongkonga koja je smatrana za apsolutnog favorita.

Selektor Miloš Đukić je istakao da ekipa ne želi tu da stane, već da želi da u Tokiju potvrdi dobar rezultat iz kvalifikacija.

"Imali smo dva i po meseca sjajnih priprema, hvala OKS koji nam je obezbedio sve uslove da napravimo dobar rezultat. Nema povreda na sreću, što je uvek bojazan. Idemo na Igre da damo maksimu", rekao je pred poletanje selektor Đukić.

"Plasman medju 16 selekcija koje će se naći u Tokiju je veliki rezultat. Daćemo sve od sebe da u ekipnom i pojedinačnom delu zadovoljimo naše rezultatske apetite", dodao je on.

Pored džudista i stonotenisera, večeras su za Japan otputovali i selektor teniske reprezentacije Viktor Troicki i teniser Miomir Kecmanović, kao i reprezentativci u plivanju.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula.

Kurir sport / Beta