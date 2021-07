TO NE PRILIČI VOZAČU NJEGOVOG KALIBRA! Direktor Red Bula: Bilo je opasno, pirova pobeda Hamiltona

"Ne bi trebalo da bude ovako. Maks je udario u zaštitni zid silom od 51G. Luis Hamilton je svetski šampion i ne bi trebalo da pravi takve manevre. To je neprihvatljivo. Hvala nebesima da je najbolji rezultat danas to što nije povredjen. On je u bolnici na pregledima, zbog incidenta od 51G i nadam se da je Luis zadovoljan sobom", rekao je Horner za Skaj Sport.

Hamilton je pobedio na Silverstonu tako što je dva kruga pre kraja obišao do tada vodećeg Šarla Leklera iz Ferarija.

Trku je obeležio veliki incident u prvom krugu u kome su učestvovali Hamilton i vozač Red Bila Maks Verstapen.

U borbi za prvo mesto Hamilton je sa unutrašnje strane pokušao da pretekne Verstapena i zakačio ga je. Vozač Red Bula je pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradui trka je bila prekinuta. Holanđanin je odmah odveden na preglede, a Hamilton je dobio kaznu od 10 sekundi, uprkos kojoj je pobedio.

"Za mene, to je pirova pobeda", rekao je Horner.

"Hamilton nije bio ni blizu ispred (Verstapena), a onda je došlo do kontakta. Luis ima više nego dovoljno iskustva da zna da je to neprihvatljivo. Veoma sam razočaran što je vozač njegovog kalibra trebalo da povuče takav potez. To je opasno, izgledalo je očajnički", dodao je on.

Kurir sport