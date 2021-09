HAJDE DA ZGAZIMO BELGIJANCE! Govor srpskog trenera da se NAJEŽIŠ: Pogledajte me u oči! VIDEO

Srbija brani titulu prvaka Evrope, a kondicioni trener Radivoje Radaković održao je motivacioni govor pred prvi nastup na Euru.

On pokušava da ubedi igrače da će biti šampioni Evrope 19. septembra kada se završava EP.

Ovo je Srbija! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 ❤️ Pripreme za današnju utakmicu protiv Belgije Pojačaj ton pic.twitter.com/oqoGrjeCqG — Edin Škorić (@EdinSkoric) September 2, 2021

"Pogledajte me samo u oči. Ako bi bio motivacioni govor bilo bi veštački i nema ništa od toga. Imamo srce. Ljudi, došli smo kao prvaci Evrope ovde, prvaci ćemo biti i 19. Ako ubedite danas, sutra i prekosutra sebe, ali zaista ubedite sebe da smo najbolji, 19. ćete ubediti i ceo svet. To govori srce, volja, čelična volja, zaista verujem u to. Hajde da zgazimo Belgijance", rekao je Radaković na oduševljenje odbojkaša.

Snimak je na društvenim mrežama objavio tim menadžer reprezentacije Edin Škorić

Kurir sport