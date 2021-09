NOVI TIM DRŽI U TAJNOSTI! Rasel: Znam gde ću voziti naredne sezone

"Znam gde ću voziti sledeće godine. Neću da sedim ovde i lažem. Istina je, ali za sada se nema šta objaviti. Svestan sam situacije za sledeću sezonu, i o tome sam bio obavešten pre trke za Veliku nagradu Belgije", rekao je britanski vozač.

Mediji su u prethodnom periodu govorili o Raselu, kao mogućoj zameni za Valteri Botasa u ekipi Mercedesa, čiji ugovor još nije produžen.

Rasel je istakao da poštuje sve što je u karijeri uradio sedmostruki svetski prvak i vozač Mercedesa Luis Hamilton, kao i da bi to bila velika prilika da pored njega uči.

"Izuzetno poštujem Luisa i sve što je postigao. Ne oslanja se na svoj ogroman prirodan talenat, on pokušava da ide još više. Luis je najveći svih vremena i bila bi to ogromna prilika da budem pored njega i učim", dodao je on.

Prošlog vikenda Rasel je u kvalifikacijama po kišnim uslovima zauzeo drugo mesto, što je bilo dovoljno i za drugo mesto u trci, na kojoj je zabeleženo tek nekoliko krugova ispred sigurnosnog vozila, usled loših vremenskih uslova.

Od 2017. godine 23-godišnji vozač je deo Mercedesovog programa za mlade vozače, a prošle sezone je na jednoj trci zamenio Hamiltona, koji je imao korona virus.

"Mislim da je Džordž neverovatno talentovan vozač. Njegov kvalifikacioni krug u Belgiji je neverovatan. On je skroman i mislim da ima sjajan pristup. Do sada je već pokazao neverovatnu vožnju i siguran sam da će nastaviti da raste, pa gde je bolje to učiniti nego u sjajnom timu poput ovog?", rekao je Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Holandije, na programu je u nedelju, na stazi Zandvort.

Beta