UŽIVO, VIDEO! ODBOJKAŠICE IDU PO TREĆE UZASTOPNO ZLATO: Srbija - Italija (20)

Posle odličnih i ubedljivih igara na startu prvenstva, odbojkašice su se sa maksimalnim učinkom plasirale u osminu finala. Ubedljive su bile i protiv Mađarske, onda su pokazale čeličnu volju protiv Francuske u četvrtfinalu, a potom pokazale da su najbolje kada je najpotrebnije u epskom polufinalu protiv Turske.

Selektor Srbije, Zoran Trezić, rekao je nakon polufinala da ga ime protivnika u finalu ne interesuje previše, jer u borbi za zlato sve zavisi od njegove ekipe.

"Videćemo, teško će biti, jer je celo EP koncipirano tako da odigraš mali broj utakmica, a onda ti dodje četvrtfinale, polufinale i finale – tri meča u četiri dana. Ja se iskreno nadam da devojke mogu da odigraju jednu utakmicu za njihovu dušu. Ništa drugo... Da ne brinu da li će im neko reći nešto loše posle utakmice ako izgube. Jednostavno, da budu vesele, raspoložene i pre i za vreme i posle meča, kako god se on završio", izjavio je Terzić.

Selektor Srbije se osvrnuo i na podršku navijača.

"Devojkama je mnogo lakše da igraju u ovakvoj atmosferi. Ali sa druge strane, videli ste protiv Francuske, videli ste u jednom delu meča sa Turskom, pritisak je to za njih veliki. Na EP 2011. je bilo isto, igrali smo prvih nekoliko utakmica katastrofalno, upravo zbog tog pritiska. Tako da ima tu i za i protiv. Ali naravno da ih pitate, one su sigurno za ovako nešto, to se podrazumeva", dodao je Terzić.

Srpske odbojkašice imaju priliku za treće uzastopno evropsko zlato, posle zlata u Bakuu 2017. godine, i zlata u Ankari 2019. godine.

Utakmica se igra u Beogradu od 20 sati.

