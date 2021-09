ŽELEO SAM DA POŠALJEM PORUKU DA SVI IMAMO JEDNAKA PRAVA NA LJUBAV! Fetel objasnio zašto je nosio majicu duginih boja

Trka na Hungaroringu, a Fetel je uoči početka na ceremoniji prilikom izvođenja himne domaćina nosio majicu duginih boja, a iste motive imao je i na kacigi koju je nosio tokom trke i na zaštitnoj maski za lice.

Vozač Aston Martina rekao je da je ponosan što je podržao LGBTQ zajednicu i da svi imaju jednaka prava na ljubav.

- Nisam bio nervozan i nije me bilo sramota zbog duginih boja ili šta će ljudi da misle. Želeo sam da pošaljem poruku i bio sam veoma ponosan na to. Pre toga sam na vestima video da aktuelna vlast nema najprogresivniji stav u vezi sa nekim stvarima. Bilo je mnogo rasprava o zakonima koji svim uzrastima zabranjuju pristup sveobuhvatnog obrazovanja, izostavljajući neke delove, što mislim da je potpuno pogrešno - naveo je on.

Vettel can’t wait to express his support for Saudi LGBT rights activists. pic.twitter.com/KVohvvtj5O — Mac67 (@oldmacaroon67) August 25, 2021

- Mislim da to na lep način objašnjava pogrešne percepcije koje ljudi imaju. Nije važna boja kože, nije važno vaše poreklo, nije važno odakle ste, nije važno u koga se zaljubljujete. Na kraju, samo želite isti tretman za svakoga - rekao je Fetel za BBC.

