SRPSKA DOMINACIJA U VATERPOLU: Juniori prvaci Evrope!

Srpska dominacija u vaterpolu. Posle seniora u Tokiju, omladinaca na svetskom u Pragu, sinoć su 17-godišnjaci pokorili Evropu pobedivši u finalu potpuno zasluženo Grčku.

U prvoj četvrtini doktorska odbrana Srbije koja je sprečila Grke da naprave bilo koju izglednu akciju. Napad je rezultirao sa dva gola, prvi Kovačevića posle odličnog šuta i drugi Kojića sa igračem više sredinom tog dela igre. Samo po jedno isključenje, Grci su igrača više dobili sekund pred prvi odmor.

U drugom delu druge četvrtine Grci su došli do daha. Iz dva uzastopna napada su izjednačili a zatim 1,42 do odmora došli do prvog vođstva . Srpski napad nije funkcionisao sve do dobijenog igrača više kojeg je Stanić pretvorio u gol za izjednačnje a 19 sekundi pre velikog odmora je Dimitrijević vratio prednost.

Još jednom su Grci izjednačili početkom trećeg dela a onda je krenula srpska serija. Za 2,5 minuta tri lopte u mređi rivala, Mušikić i dva puta Brešćanski. Sa plus tri je korolijin sastav ušao u poslednjih osam minuta. Gol kapitena Božovića za 8:4 početkom završnog dela je stavio tačku na pitanje pobednika. Raspoloženi Brešćanski i Mušikić posle odbranjenog peterca našeg golmana su povećali prednost na 10:5. Slavlje je moglo da počne.

Za MVP turnira je izabran Viktor Urošević.

Kurir sport