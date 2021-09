ŠAPČANI UBEDLJIVI NA DOMAĆEM TERENU: Metaloplastika bolja od Crvene zvezde

Rukometaši Metaloplastike savladali su Crvenu zvezdu Grundfos u poslednjoj utakmici prvog kola ARKUS lige u muškoj konkurenciji - 30:23 (16:14). Šapčani su, pred svojim navijačima u hali Šabačke gimnazije, slomili otpor protivnika u periodu od 42. do 46. minuta, kada su stekli ključnu prednost (24:20). Sve do tog perioda gledali smo ujednačen meč, u kom su se timovi smenjivali u vođstvu. Pokušali su crveno-beli da ponovo poravnaju i preokrenu rezultat, ali ih je veliki broj izgubljenih lopti i propuštenih šansi skupo koštao. Plavi su do kraja uvećali prednost na semaforu i osvojili prva dva boda u novoj sezoni.

Za igrača utakmice proglašen je golman Metaloplastike Darko Arsić, koji je zabeležio 15 odbrana. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Savo Mešter sa devet pogodaka, dok se u ekipi Crvene zvezde istakao Marko Krsmančić sa šest.

REZULTATI PRVOG KOLA

A GRUPA Vojvodina – Jugović 34:16 (18:6) Metaloplastika – Crvena zvezda Grundfos 30:23 (16:14) Dinamo – Obilić 31:25 (16:17) Radnički – Novi Pazar 35:26 (19:12)

B GRUPA Partizan – Mokra Gora 37:26 (15:13) Železničar 1949 – Proleter 26:32 (12:17) Dubočica 54 – Spartak 30:22 (14:9) Rudar – Šamot 65 31:29 (15:13)

Kurir sport