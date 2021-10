DUŠKO PIJETLOVIĆ UOČI POČETKA SEZONE DOMAĆEG VATERPOLO PRVENSTVA: Imamo kvalitetniju ligu i od Mađara!

Nakon druge uzastopne zlatne medalje naše reprezentacije na Olimpijskim igrama, povratka velikog broja naših vrhunskih vaterpolista u Srbiju i značajnih ulaganja i jačanja domaćih klubova, po mnogim ocenama domaća liga ove sezone biće najjača u svetu.

Vaterpolisti Novog Beograda, koji se ubrajaju u grupu glavnih favorita, takmičenje otvaraju duelom protiv ekipe Nais, a meč je na programu na bazenu „11 april“ u sredu sa početkom u 19 sati. Jedan od brojnih povratnika u srpski klupski vaterpolo je i dugogodišnji, trofejni reprezentativac Duško Pijetlović, koji je sa nacionalnim timom na velikim takmičenjima osvojio preko 30 odličja.

- Prošlo je više od 20 godina kada sam kao igrač Vojvodine odigrao prvu utakmicu u domaćem šampionatu – evocira uspomene Pijetlović i dodaje:

- Taj prvi meč u seniorskoj konkurenciji sam odigrao sa 14 godina, ali ne mogu da se setim ko je bio protivnik niti kako je sve prošlo. Zaista je bilo davno, a već od sledeće sezone postao sam standardni prvotimac. Nenad Vasilovski je bio trener i nas nekolicinu mlađih je ubacio u vatru. To je vreme kada je još postojao Bečej, Budva je bila veoma jaka. Pamtim da smo jednom uspeli da pobedili Budvane. Direktni rival u bazenu bio mi je Vaso Subotić. Bio sam fasciniran činjenicom da igram protiv njega, a zanimljivo je da sam doživeo da mi saigrač bude njegov sin, Gavril.

Duško Pijetlović se posle osam godina ponovo vratio Srbiju, a sa tom sezonom 2012/2013 pravi zanimljivu paralelu:

- I tada je domaće prvenstvo bilo veoma jako, ali nema sumnje da će ova sezona biti još kvalitetnija. Crvena zvezda je tada osvojila Ligu šampiona, Radnički iz Krgujevca je trijumfovao u LEN Kupu. I tada se dosta naših najboljih igrača vratilo u Srbiju i to je imalo izuzuetno pozitivan uticaj i na našu reprezentaciju, jer je u to vreme krenulo osvajanje trofeja u kontinuitetu. Okupljanje reprezentativaca je bilo mnogo lakše, doživeli smo veliku ekspanziju, nadam se da će se to ponoviti i sada – kaže Pijetlović i dodaje:

foto: VK Novi Beograd

- Sada imamo čak šest klubova koji će ravnopravno učestvovati u borbi za trofeje. Osim Novog Beograda, tu su kragujevački Radnički, Partizan, Crvena zvezda, Šabac, Vojvodina... Bez lažne skromnosti, mislim da ćemo zaista imati najjaču Ligu na svetu. Mađarski šampionat ima kontinuitet u tom kvalitetu, možda veći broj takozvanih dobrih klupskih igrača, ali ako govorimo o trenutnom kvalitetu smatram da smo ispred Mađara.

Novi Beograd će drugu godinu zaredom biti domaćin Fajnal-ejta Lige šampiona. Pijetlović je četiri puta podizao pehar namenjen pobedniku i definitivno zna kako se stiže do uspeha u najelitnijem kluspkom takmičenju Evrope.

- Iskreno se nadam da Novi Beograd može da ispiše novu stranicu istorije srpskog vaterpola i dođe do titule prvaka Evrope. Da nemam tu ambiciju ne bih ni dolazio. Drago mi je da je oformljen kvalitetan tim, nije to lako napraviti, ali samo to nije dovoljno. Zato mi je veoma drago što se u ekipi sveć stvara dobra hemija i to je evidentno. Već je napravljena kohezija i verujem da ćemo kako vreme bude odmicalo igrati sve bolje.

Pijetlović smatra da je Novi Beograd favorit u prvom kolu protiv Naisa, ali da će to morati da dokaže i u bazenu. Na papiru nešto dve lakše utakmice na startu trebalo bi da budu dobra uvertira i najbolje moguća priprema za prvi derbi u sezoni i meč sa Crvenom zvezdom.

- Nadam se da će ljubitelji vaterpola dolaziti na bazen „11. april“. Mislim da najmnogoljudnija opština u Srbiji zaista zaslužuje ovakav klub i priliku da uživa u vrhunskom vaterpolu. Svi bismo voleli da ovaj bazen bude mesto porodičnog okupljanja i uživanja u ovom našem lepom sportu – zaključio je Pijetlović.

Osim duela Novi Beograd – Nais (19), u prvom kolu sastaju se još: Zemun – Radnički (21), Crvena zvezda – Vojvodina (20), Valis – Proleter (21). Meč između Šapca i Partizana je odložen jer su se Šapčani plasirali u drugu rundu Evro kupa.

foto: VK Novi Beograd

(Kurir sport)