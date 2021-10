GLUMIO MANGUPA, PA DOBIO BATINE: Lopov pokušao da ukrade SKUPOCENI AUTO, ali je naleteo na UFC borca i dobio šta je zaslužio

Naime, UFC borac Kevin Holand učestvovao je u hvatanju lopova, koji je pokušao da ukrade autobomil u kraju gde živi ovaj borac.

Jurio ga je kroz celu ulicu i na kraju uspeo da ga uhvati, te ga je čvrsto držao dok policija nije stigla da mu stavi lisice na ruke, piše portal "Mmafighting".

"Vozio sam se ulicom, kad sam ugledao čoveka kako izlazi sa parkinga, dok su neki ljudi trčali za njim i svi su vikali "On je ukrao moj auto". Nisam završio svoju prethodnu borbu i želeo sam malo zabave. Okrenuo sam se i počeo sam da ga jurim, kada je to video, okrenuo se i udario u drvo. Otrčao sam do njega i izvukao sam ga iz auta", ispričao je Kevin Holand za emisiju "MMA sat".

Kasnije je objašnjeno da su ljudi koji su pokradeni pratili lopova sve dok nije udario u kamionsku prikolicu.

"Jurio sam ga, konačno sam ga stigao i udario, uhvatio sam ga u "Habibov šal". Rekao je da ne može da diše, pustio sam ga, ali sam ga stavio na ivičnjak i sačekao policiju", opsao je hrabri UFC borac.

