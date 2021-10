PRVAKU SVETA U BEOGRADU SLEDI PRAVO BOGATSTVO OD AIBA Roj Džons poručio: Boks nije sport bogatih, već hrabrih i istrajnih

Na ovaj momenat čekalo se 47 godina, jer od prvog šampionata sveta u boksu za muškarce koje je održano 1974. godine na Kubi, sve do sada novčane nagrade nisu postojale. Međunarodni bokserski savez (AIBA) odlučio se na potez koji je uzburkao ceo bokserski svet i to u pozitivnom smislu. Bokseri širom meridijana jure vizu za Srbiju u kojoj će se za zlato i slavu svoje zemlje, za pobedničko postolje i intoniranje himne u čast države iz koje šampion stiže, ovaj put boriti i za novac koji će mnogima od njih značiti za dalji nastavak karijere, ali i za rešavanje životnih pitanja.

Prvaku sveta u Beogradu sledi pravo bogatstvo koje ni u mašti nije mogao zamisliti. Nagrada bokserima i svi troškovi idu iz kase AIBA, Srbiju ovaj novitet u boksu neće koštati ni dinar. Krovna svetska organizacija napravila je pravi bum ovom odlukom, postavila je novčani fond na 2,6 miliona dolara, nakon čega je usledila lavina prijava boksera iz celog sveta, što garantuje izuzetno kvalitetne borbe, jaku konkurenciju i do samog kraja neizvsnost po pitanju šampiona. Nagrada za prvo mesto je 100.000 dolara, srebrna medalja donosi 50.000, a obe bronze u svakoj težinskoj kategoriji 25.000 dolara. Srbija i grad Beograd su počastvovani što će taj pozitivan događaj u istoriji svetskog olimpijskog boksa krenuti upravo ispod našeg nebeskog svoda i što će i po tome akteri plemenite veštine pamtiti našu zemlju i zauvek imati u srcu.

foto: Privatna arhiva: Roj Džons

Jedan od najboljih boksera svih vremena - Roj Džons Junior koji je ujedno i promoter Svetskog prvenstva u boksu – Beograd 2021. oduševljen je odlukom AIBA u vezi novčanih nagrada osvajačima medalja.

"Fantastičan potez AIBA, u pravo vreme prava odluka, sve dok je ograničena samo na međnarodna takmičenja i amatere. Ove novčane nagrade neizmerno će značiti osvajačima, ali i celokupnom boks svetu jer će doprineti da ovaj sport dobije nova krila. Bokseri će tim novcem nastaviti karijere, uložiće u sebe, svoje prodice, podstaknuti i druge da nastave da se bave ovim sportom i veruju u snove, jer snovi postoje i njihova realizacija je realna, samo treba verovati i boriti se za to. Ceo svet i društvo pretpelo je strašne finansijske krahove tokom pandemije virusa korona, mnogi sportisti su bili promorani da zauvek napuste njihovu prvu ljubav, a svakom sportisti njegov sport je njegova prva i večna ljubav. Bokserima je boks u krvi i iskonska ljubav, a iskonski vole siromašni novcem, bogati u srcu i duši. Boks nije sport bogatih, već hrabrih, istrajnih, istinskih zaljubljenika u sport i viteštvo. Bokseri nisu navikli na novac, niti na raskošne uslove, kaš što neki drugi sportovi i sportisti imaju. Navikli su da vole svoj poziv, da žive u tom adrenalinu koji ih nikada ne napušta. Zato će finansijska nagrada koju će dobiti osvajanjem medalja u Beogradu imati ogroman značaj, uticaj i trasiraće neki novi put u ovom sportu, put ka boljem, put ka sjajnoj budućnosti svetskog boksa, a ja sam srećan i ponosan zbog toga", istakao je legendarni Roj Džons.

foto: Privatna arhiva: Roj Džons

Roj Džons ima posebnu i jasnu poruku i za boks poklonike u Srbiji.

"Znam da je Srbija zemlja sporta, hrabrih i srčanih ljudi, plemenitih kao što je i ovaj naš sport. Neke stvari se nikada ne menjaju, bilo koje vreme da dođe ima ono što ostaje isto i ima isti značaj. Jedan od takvih momenata u sportu je taj da koliko god mi godina imali, gde god je život svojom pričom stigao, trenutke koje smo doživeli i preživeli, koji su nas učinili neizmerno srećnim i ponosnim nikada ne zaboravljamo, ostanu urezana u naša srca zauvek. To su i trenuci kada smo po prvi put u životu prisustvovali nekom događaju koji je vezan za ono što volimo i što će nam obeležiti život. Takav je i za mene bio i ostao prvi boks turnir kome sam prisustvovao u životu, a imao sam tu sreću da je to bio veliki boks spektakl u kome je moj otac učestvovao jer je i sam bio bokser i šampion. Taj trenutak ne bi menjao ni za šta na svetu, to je ono što večno živi u meni, vatra koja me je vodila i kroz moju karijeru i sve ono što je u njoj usledilo. Ogromno je iskustvo iza mene životno i sportsko, pa ipak sve bi mogao da stavim u taj trenutak kada su oči malog dečaka ugledale veliki ring i borbe u njemu. Svetsko prvenstvo u Beogradu je prilika da neke nove oči, novih budućnih šampiona dožive isto što i ja i da ih utisak iz beogradske Arene vodi kroz život u kome će biti hrabri, iskreni, istrajni i dostojni sebe, upravo ta poruka koju boks nosi u sebi i sa sobom. Nije svaki dan u tvom gradu smotra najboljih sportista sveta jednog velikog sporta kao što je boks. Iskoristite ovu priliku koja vam se ukazala, zgrabite taj trenutak koji će vam zauvek biti poput zvezde vodilje, osetite sve čari koje sa sobom nosi Svetsko prvenstvo u boksu", rekao je Roj.

foto: Privatna arhiva: Roj Džons

Roj Džons Junior osvojio je titule u sve četiri težinske kategorije, uključujući titule u srednjoj, super srednjoj, poluteškoj i teškoj kategoriji, i jedini je bokser u istoriji koji je započeo svoju profesionalnu karijeru u lakoj srednjoj kategoriji, a zatim stigao do titule prvaka u teškoj kategoriji. Kao amater predstavljao je Sjedinjene Američke Države na Letnjim olimpijskim igrama 1988. godine, osvojivši srebrnu medalju u polu srednjoj kategoriji. Epitet jednog od najboljih boksera svih vremena stekao je 2003. kada je osvojio WBA titulu u teškoj kategoriji, postavši prvi bivši šampion u srednjoj kategoriji koji je osvojio titulu teške kategorije na šta se čekalo 106 godina. Godine 1999. postao je neprikosnoveni šampion u poluteškoj kategoriji ujedinivši titule WBA, WBC i IBF. U profi ringu odboksovao je 75 mečeva, zabeležio 66 pobeda, od toga 47 nokautom.

"Do zlatnih profi staza gazi se najpre stazama olimpijskog boksa. Bez dobrog temelja nema dobre kuće, tako ni bez dobrog utemeljenja boksera u amaterskom ringu, nema ni velikog šampiona na profi sceni. Zato je Svetsko amatersko prvenstvo ključ za velika dela i san svakog boksera sveta", zaključio je legendarni Roj Džons.

(Kurir sport/BSS)