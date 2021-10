POBEDA ABASOVA NA SP U BOKSU: Srbin držao čas Nepalcu u srcu beogradske Arene!

Srpski bokserski reprezentativac Vahid Abasov pobedio je danas Nepalca Sanila Šahija u prvom kolu Svetskog amaterskog prvenstva u Beogradu, u kategoriji do 67 kilograma.Abasov je u Beogradskoj areni slavio sa 5:0, a u drugom kolu će odmeriti snage sa predstavnikom Kirgistana.

"Borba je prošla odlično, mnogo sam zahvalan srpskoj publici i svim Srbima. Ovde sam već nekoliko godina i osećam se kao Srbin", rekao je Abasov, prenosi Bokserski savez Srbije.

"Držao sam ceo meč svojim rukama i na kraju stigao do pobede. U prve dve runde sam dao sve od sebe, treća je bila čista taktika. Cilj je doći do finala bez ikakvih povreda, a današnji meč je i u tom smislu bio odličan", dodao je on.

Bokseri Srbije su u prvom kolu Svetskog prvenstva upisali osam pobeda u deset mečeva.

Sutra će Srbiju u ringu Arene predstavljati Tamir Galanov u kategoriji do 54 kg protiv Uzbekistanca Šakobidina Zoirova, u okviru prvog kola takmičenja.

Drugo kolo za Srbiju startovaće borbom Sadama Magomedova (do 92 kilograma) protiv Brazilca Abnera Teiksere Da Silve, dok će ;Džejlan Toskić, u kategoriji do 71 kilograma, boksovati protiv Rusa Vadima Musaeva.

Beta