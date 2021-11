ČETIRI JAHAČA APOKALIPSE: Amerikanci brutalno preko medija napali predsednike najznačajnijih svetskih federacija

Četvorica svetskih moćnika su se sastala nedavno u Portoriku, popila kafu i nešto obećala. Kvartret su činili predsednici najuticajnijih svetskih federacija u profesionalnom boksu: Mauricio Sulaiman (WBC), Žilberto Mendoza junior (WBA), Deril Piplz (IBF) i Fransisko Valkarel (WBO), koji je bio i domaćin "važnog susreta". Sastali su se u sedištu WBO federacije u San Huanu u Portoriku. Žestoko su napadnuti od strane Amerikanaca, za sada samo medijski, jer su napravili izjavu od jednog odlomka, nejasnu i nebitnu, kako se moglo i očekivati, s obećanjima o maglovitoj “raspravi o mogućem budućem sporazumu u potrazi za standardizovanim procesom ujedinjenja titula svetskog prvaka”, uz upozorenje da će “kao nezavisna tela za sankcionisanje uvek imati svoju autonomiju", do čega im je očigledno najviše i stalo.

Celu sedmicu nakon sastanka, to je sve što se može prijaviti, i to je sve što od njih može da se dobije, tvrde Amerikanci. Ako uzmemo u obzir njihovu kolektivnu sklonost neodgovornosti i njihovu poznatu sklonost da rade samo ono što je najbolje za njih same, kako bi povećali svoje višestruke izvore prihoda, brzo ćemo shvatiti da je prava vest kako će se stvari nastaviti odvijati u svetu profesionalnog boksa pod uzdama ova četiri jahača Apokalipse.

Najugledniji multimedijalni bokserski magazin na svetu, američki "Ring TV" (prvi broj štampanog izdanja izašao 15. februara 1922), koga mnogi nazivaju i "Biblija boksa", žestoko se obrušio na četvoricu svetskih bokserskih "vlastodržaca".

Profesionalni boks će nastaviti jahati u mraku smešno nepravednog spleta okolnosti koji negativno utiče na one kojima bi najviše trebao da služi: na boksere, navodi se digitalnom u članku "Ring TV-a". Mogli bismo pretpostaviti, nagađati ili čak maštati o tome šta je bila prava namera ovog sastanka, a sigurni smo da bi nas voleli i zadržati u nagađanju. Umesto toga, nažalost i dalje ćemo imati status kvo, bez neophodnih promena koje željno decenijama unazad iščekuju ljubitelji profesionalnog boksa širom sveta.

Kurir sport