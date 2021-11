PET DAMA SPREMNO DA ZASIJA: Srpske šampionke kreću sa borbama na prvom SP za žene u Rijadu

Na ovom velikom takmičenju za seniorke čak pet devojaka predstavlja i Srbiju i svoj matični Tekvondo klub "Galeb", zajedno sa trenerom i srspkim tekvondo selektorom, Draganom Jovićem.

Prve će se boriti Nađa Slavković (kategorija do 62 kg) i Teodora Jović (kategorija do 46 kg).

"Do sada sam imala tri test G turnira i osvojila sam dve medalje, ali u većoj kategoriji. Sada ću se botiti u svojoj kategoriji ali na znatno jačem takmičenju. Vredno smo trenirali i daćemo sve od sebe da prikažemo kvalitet i osvojimo medalje", rekla je Jovićeva.

Na ovom svetskom prvenstvu za žene, pored Teodore i Nađe, takmiče se i bronzana olimpijka iz Tokija Tijana Bogdanović (kategorija do 53 kg), Aleksandra Radmilović (kategorija do 57 kg) i Nadica Božanić (kategorija do 67 kg).

Srpski tim je spreman i optimističan, pa ima razloga da očekujemo neku od medalja do nedelje, 27. novembra, kada se takmičenje završava.

(Kurir sport)