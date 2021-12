JESU ISPALE, ALI SU RUKOMETAŠICE POKAZALE KAKO SE BORI ZA SRBIJU: Vrlo sam ponosan na to kako smo odigrali celo prvenstvo!

Trećim mestom u drugoj fazi takmičenja nije obezbeđen plasman u četvrtfinale, ali je naša izmenjena i podmlađena selekcija ostavila izuzetno pozitivan utisak borbenošću i karakterom koji je pokazala.

-Imali smo želju da idemo u drugi krug i da odigramo šest utakmica. Dosta smo podmladili tim tako da je to bio veliki test za sve nas. Dobro smo odigrali utakmicu sa Poljskom i dobro započeli prvenstvo. Zatim smo dobro odigrali sve utakmice u grupnoj fazi osim utakmice sa Rusijom. Imali smo crveni karton Marije Petrović u desetom minutu i malo nas je iznenadio, izgubili smo ritam utakmice, loše odigrali i izgubili. U drugoj fazi smo odigrali zaista tri dobre utakmice. Ekipa se u utakmici protiv Crne Gore vratila u meč posle lošeg prvog poluvremena i pokazala je karakter, volju i želju. Držali smo se do kraja sistema koji nam je doneo pobedu. Sada kada se vratim na utakmicu sa Francuskom, baš je šteta, mislim da smo u toj utakmici zaslužili bar bod.

Ali tako je u sportu, na kraju se rezultat preokrenuo i izgubili smo. Posle Francuske smo bili emotivno prazni i malo fizički umorni. Zbog povreda su pod znakom pitanja bili nastupi Jovane Stoiljković i Jovane Kovačević. One su stisnule zube i odigrale koliko su mogle i bio sam veoma zadovoljan. Utakmicu protiv Slovenije smo igrali dobro od prvog minuta, kontrolisali utakmicu i baš sam ponosan na to. Vrlo sam ponosan na to kako smo odigrali celo prvenstvo. Osim utakmice sa Rusijom, sve smo odigrali na zaista dobrom nivou, započeo je sumiranje utisaka sa takmičenja u Španiji selektor Uroš Bregar.

foto: foto RSS

Koliko ste kao trener zadovoljni karakterom ekipe, borbenošću i pridržavanjem ekipe na postavljene principe igre?

-U utakmici sa Islandom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo smo svi nešto naučili. Ta utakmica je bila pokazatelj šta nije u redu i šta moramo da promenimo. Stručni štab i ja smo postavili sistem i ciljeve za ovo Svetsko prvenstvo i od igračica sam na svakoj utakmici tražio da se tog sistema pridržavaju. Kada smo ispunjavali sve zadatke, bilo je kako treba i to nam je donosilo pozitivne rezultate.

foto: RSS

Uveli ste neke nove i neke mlade rukometašice u sistem, koliko ste zadovoljni kako je to proteklo?

-Najmlađe igračice su baš rasle kroz takmičenje, iz utakmice u utakmicu. I ove utakmice sa Severnom Makedonijom koje smo igrali uoči puta u Španiju, dale su nam neke odgovore. Imamo četiri nova krila koja su u drugoj ulozi, Stamenić i Kocić na jednoj strani, Lovrić i Kojić na drugoj strani. Zatim Jelena Agbaba i Marija Petrović koja je takođe bila u novoj ulozi i odradila dobar posao, tu su i bile i Anđela Janjušević i Marija Agbaba. Imali smo igrače koji su stariji i iskusniji, od golmana Graovac i Risović, preko bekova Stoiljković, Liščević i Radojević za koje se vidi da imaju iskustvo i kvalitet.

One su na ovom takmičenju bile igračice na koje zaista mogu da se oslonim. Sa druge strane Kovačević nije toliko mlada sa 26 godina, prvi put je trebalo da bude u nekoj važnijoj ulozi i šteta što se povredila. Na kraju mislim da smo izvukli, ne baš maksimum jer uvek ima prostora za napredak, ali mislim da smo uz pozitivnu energiju izvukli visok nivo igre reprezentacije Srbije.

foto: Printskrin

Sledi mala pauza od reprezentacije, vraćanje klupskim obavezama, a zatim nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- U martu nas čeka baš težak protivnik, reprezentacija Švedske. I na ovom Svetskom prvenstvu igra zaista na visokom nivou, igraju prototip rukometa u smeru u kome sad igra ide. Dosta trče, agresivne su u odbrani, individualno su dobre u napadu i dobro sarađuju kao kolektiv, tako da će u martu biti baš teško. Moramo da se ozbiljno spremimo za njih, igramo prvu utakmicu kod kuće, pa zatim u Švedskoj i želeo bih da i taj period završimo na visokom nivou. I na kraju kada nas budu čekale revanš utakmice sa Islandom i Turskom da vratimo ono što smo izgubili na Islandu, zaključio je selektor Bregar.

Kurir sport / RSS