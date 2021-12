SRPSKI PLIVAČ ĐURĐE MATIĆ, KOJI JE OBORIO FELPSOV REKORD, EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Srećan sam što me porede sa Miloradom Čavićem!

Sportska javnost u Srbiji pre nekoliko dana ostala je u čudu nakon tvita američkog ambasadora u Srbiji.

Gospodin Entoni Godfri čestitao je u tom trenutku anonimnom mladiću iz Beograda na obaranju rekorda velikog Majkla Felpsa. Reč je o Ðurđu Matiću, koji pliva za juniorski tim čuvenog koledža „Džordž Vašington“.

Skroman

Naime, on je na bazenu Ležun hol oborio rekord koji je držao jedan od najvećih plivača u istoriji Majkl Felps. Matić je u kategoriji 100 metara leptir isplivao deonicu za 46,11 sekundi i tako srušio Felpsov rekord od 46,60 sekundi, koji je uspostavljen još 2011. godine. Rođeni Beograđanin je tako nastavio sa sjajnim rezultatima pošto je prethodnog vikenda srušio još jedan rekord kad je u istoj konkurenciji isplivao 45,72 sekunde.

foto: AP Evan Agostini

Ovaj 21-godišnjak, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir, želeo je, pre svega, da objasni javnosti šta ovaj rekord zapravo znači i koliku težinu ima u svetu plivanja.

- Želeo bih da objasnim, kako bi srpska javnost bila potpuno upućena, šta sam zapravo uradio. Oborio sam rekord bazena koji je držao Majkl Felps i nije to nikakav veliki rekord - počinje priču ovaj skromni mladić i nastavlja:

- To je sve bilo u bazenu od 25 jardi, na trci 100 jardi delfin stilom. Ipak, veoma sam zadovoljan tim rezultatom, koji mi je doneo mesto u 30 najboljih plivača u NCAA (koledžu) - rekao je u razgovoru za Kurir Ðurđe, koji nam je otkrio svoj cilj za naredni period.

foto: Profimedia

- Želim da budem u vrhu svetskog plivanja i primarni cilj mi je, zasad, da se kvalifikujem za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Malo mi je falilo da se nađem u Tokiju, ostvario sam B normu, a za Olimpijske igre je potrebna A norma. Nadam se da će ona dođi u narednom periodu.

Sjajne reči Ambasador Godfri: Zadivljen sam, kakav šampion! Uspeh Matića prvi je pohvalio ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri: - Izgleda da Srbija ima još jednog sportistu svetskog ranga: ovaj mladić iz Beograda ne samo što obara rekorde već i studira na prestižnom američkom univerzitetu „Džordž Vašington“. Celog života se bavim plivanjem i zadivljen sam Ðurđevim sposobnostima. Kakav šampion.

foto: Beta Milan Obradović

Sve naučio na Vračaru

Ali da se vratimo na početak. Sve je krenulo iz Beograda, preciznije s Vračara.

- Rođen sam u Beogradu i sve što sam naučio o plivanju naučio sam u plivačkom klubu Vračar. Na univerzitet „Džordž Vašington“ došao sam krajem avgusta ove godine i počeo da beležim rekorde. Najveći uspeh postigao sam ispunjenjem B norme za Tokio, ali i time što trenutno imam 15. vreme na 100 jardi delfin stilom na NCAA.

foto: Privatna Arhiva

Sa sjajnim rezultatima stigao je i nadimak - novi Milorad Čavić.

- Veoma mi je drago što me ljudi porede s Miloradom Čavićem. On je najbolji plivač koga je Srbija ikada imala, ali ja još nisam u tom rangu da mogu da se poredim s njim. Voleo bih da dostignem taj nivo, da mogu svoja vremena da poredim s njegovom, ali u ovom trenutku to još nije izvodljivo. Nadam se da će jednog dana i to doći - zaključio je sa osmehom skromni Ðurđe, pred kojim je, bez ikakve sumnje, blistava plivačka karijera.

Nemanja Ilić