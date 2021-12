ČOVEČE, DA LI SI TI NORMALAN? Jedan od najvećih svetskih sportskih asova ISKEŠIRAO 18.000.000 DOLARA ZA SAT!

Flojd Mejveder kupio je sat za nestvarnih 18 miliona dolara. Da, dobro ste pročitali, 18 miliona dolara platio je ručni sat.

Navikli smo od nekadašnjeg boksera da se bahanališe i taman kada mislimo da nema dalje, on nas demantuje.

Na ovom skupocenom satu nalaze se stotine komadića dragog kamenja i ovo je jedan jedini primerak na celom svetu.

- Došao sam do vrha jer me nije bilo briga, zašto treba da počne da me zanima sada, 18 miliona dolara za sat - napisao je Mejveder na Instagramu.

Kurir sport