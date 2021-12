JOKIĆ REAGOVAO ZBOG SRPSKOG JEZIKA: Amerikanci ISEKLI novinara iz Srbije, pogledajte šta je Nikola EKSPRESNO uradio (VIDEO)

Nakon još jednog spektakla koji je navijačima priredio Nikola Jokić, on je napravio šou i na konferenciji za novinare.

Još jednom je ona održana virtuelno, a srpskog centra je jedno pitanje posebno oduševilo. Nije to bilo pitanje drugačije od onoga na šta je košarkaš navikao, ali je izgovoreno na srpskom jeziku.

Čim je Jokić čuo da se javio "naš" čovek, uputio mu je aplauz, a pošto je moderator "isekao" kraj Jokićevog odgovora, dogodila se zanimljiva situacija.

- Nisam igrao savršeno, imao sam šut iz igre 9 od 24. Ivica Zubac je igrao sjajan meč, odlično me pokrivao, kao i ceo njihov tim. Na početku su me udvajali, čuvao me i 1 na 1, radio je sjajan posao, ali uspeli smo na kraju da pobedimo. Bila je teška utakmica, ušao sam malo ranije, ali koga briga, dva minuta ranije ili kasnije, možda i znači, otkud znam. Imamo sada utakmicu protiv Golden Stejta, koji su prvi na tabeli u ligi - rekao je Jokić pre nego što se dogodilo pomenuto "isecanje".

Dobio je najbolji košarkaš ekipe iz Kolorada i jedan od glavnih favorita za MVP nagradu na sledeće pitanje, a onda je tražio da pomenuti "naš" čovek postavi još jedno pitanje.

Ono se odnosilo na predstojeći duel MVP kandidata sa Stefom Karijem.

- Momak stvarno igra na vrhunskom nivou, ako ne voliš kako igra, kako se ponaša na terenu, onda ne voliš košarku. Igra na vanserijskom nivou. Voleo bih šutiram kao on, bilo bi baš zanimljivo - zaključio je Nikola Jokić.

