ZVEZDA SLAVILA U SLOVENIJI: Pobeda crveno-belih u Mariboru u 5. kolu Ex YU regionalne lige! FOTO

Prvi susret u 2022. u okviru Regionalne boks lige ex-YU zemalja održan je u Mariboru gde je u okviru petog kola istoimeni klub ugostio ekipu iz Beograda, Crvenu zvezdu. Kroz deset mečeva različitih težinskih kategorija do novih bodova za rang listu ovog takmičenja stigao je gostujući tim rezultatom 6:14.

Regionalnu boksersku ex-Yu Ligu čini osam klubova iz svih šest republika bivše Jugoslavije, danas samostalnih država: Crvena zvezda Beograd (Srbija), Podgorica (Crna Gora), Maribor (Slovenija), Vitezovi Zagreb (Hrvatska), Radnik Bijeljina (BiH), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skoplje (Severna Makedonija).

Ovo takmičenje ugledalo je svetlost dana maja 2021, a do početka nove kalendarske godine održana su četiri kola ovog takmičenja.

Crvena zvezda pobedom u Mariboru ostaje lider na tabeli grupe B. Do kraja februara biće odigrani svi preostali mečevi 5. kola, dok će šesto i ujedno poslednje kolo Regionalne ligre biti održano u martu mesecu 2022. Nakon toga sledi plej of u kome će se boriti četiri najbolje ekipe grupe A i B. Pobednici će izboriti finale iz kojeg će se vinuti šampion ovog takmičenja koje je ujedinilo sportski Balkan pod parolom „Za spas boksa", a sve u cilji vraćanja plemenite veštine na staze kojim je pre tri decenije ovaj sport koračao na našem podneblju.

1 / 4 Foto: BSS

- Naš glavni cilj bila je pobeda i to smo uspeli. Najvažnije da u grupi budemo prvi. Zadovoljan sa mečom, ali znam da mogu mnogo bolje. Domaća publika voli boks baš sam se iznenadio prijatno. A kada dvorana navija za domaćina mnogo je teže da pobedite - istakao je srpski reprezentativac Aleksa Marković koji je pobedio ljubimca domaće publike u Mariboru Davida Forstera.

5. kolo: Maribor – Crvena zvezda Beograd 6:14 (omladinci: do 69 kg Luka Rašić – Radomir Jovanović 3:2, +91 kg Đelon Januzaj – Strahinja Novičić 4:1, seniori: do 56 kg Mohamad Rezai - Omer Ametović 0:5, do 60 kg Tadej Černoga – Nemanja Gavrilović 3:2, do 64 kg Nikolov Nik Veber – Sejdi Nazif 0:5, do 69 kg Edin Sejdinović – Džejlan Toskić 4:1, do 75 kg Marko Makovec – Jovan Nikolić 0:5, do 81 kg David Forster – Aleksa Marković 0:5, 91 kg Aljaž Ban – Veljko Ražnatović 1:4, +91 kg Jure Šimunović – Milutin Stanković 1:4).

