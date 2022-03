MAJIN KRUG ARENE ZA RADOST SRBIJE: Prihod od ulaznica sa BIM ide u humanitarne svrhe

Najduža sprinterska disciplina, trka na 400 metara, koja na standardnoj atletskoj stazi iznosi jedan, u dvorani dva kruga, biće jedna od najatraktivnijih kako na predstojećem takmičenju “Belgrade Indoor Meeting” koje je zakazano za 7. mart u Štark Areni, tako i samo 11 dana kasnije na istom mestu, ali u okviru svetskog šampionata u dvorani čiji je domaćin naša prestonica.

Boje Srbije u altetskim “krugovima koji život znače” brani naša višestruka državna šampionka Maja Ćirić. Trka na 400 metara ili dugi sprint, kako ovu disciplinu još nazivaju, je jedno od takmičenja koje postavlja velike zahteve, to je sprint izdržljivosti, trka pune snage bez predaha duž cele distance.

Ćirićeva je istrčala fantastičnu trku na 400 metara na prvom seniorskom mitingu SAS-a 23. januara 2022. u Atletskoj dvorani u Beogradu i sa rezultatom 52,86 sekundi ispunila normu za učešće na dvoranskom prvenstvu planete. Nakon Ivane Vulete, Armina Sinančevića, Asmira Kolašinca i Elzana Bibića do norme za učešće na Svetskom atletskom prvenstvu u dvorani u Beogradu od 18 – 20. marta 2022. stigla je i Maja i tako postala peti član srpske delegacije. Deset dana kasnije 33 – godišnja srpska sprinterka oborila je sopstveni i dvoranski rekord Srbije na 400 metara u dvorani koji sada iznosi 52,33!

“Ovakav početak sezone je svakako nešto što bih uvek volela da se ponovi, mada znam da to nije objektivno uvek moguće. Rekord sam konkretno popravila na međunarodnom mitingu u Ostravi (srebrna liga) i na neki način ostvarila nešto što sam već duže vremena znala da sam sposobna. Međutim, jedno je znati, a drugo je to i učiniti” – počinje priču fantastična reprezentativka Srbije koja je pokazala da rad, istrajnost i želja čine čuda i donose željeni rezultat.

Gde, koliko i sa kim si se spremala za takmičarsku 2022?

“Trenirala sam uglavnom u Beogradu u našoj dvorani, koja nam omogućava mnogo bolje uslove za dvoransku atletiku nego što su to bili ranije. Inače već duže vremena su moje pripreme vezane za Ljubljanu i rad sa grupom vrhunskih atletičara (između ostalih je Maja Mihalinec sprint, Neja Filipič troskok, Jan Luksa troskok, Zala Istenič sprint...) koju vodi trener Srđan Đorđević. Osim toga da treniramo zajedno u Ljubljani, uvek idemo zajedno na pripreme i treniramo sa najboljim atletičarima iz drugih evropskih država. U novembru 2021. smo se pripremali u Portugalu i proteklo je vrlo uspešno”.

Sledi uvertira za SP u Areni, “Belgrade Indoor Meeting”, kakva su očekivanja?

“Kada god se takmičim želim da nastupim dobro i najbolje što je to u datom trenutku moguće. "Indoor meeting" u Beogradu će biti moja zadnja kontrola pred SP. To takmičenje će imati dva aspekta: prvi je uspešan nastup na jako kvalitetnom takmičenju kao takvom, a drugi je specifičan i povezan je sa specifikom kružne staze. Dvorane se, a posebno 200m kružne staze, jako razlikuju po nagibu, oštrini krivine, tipu podloge itd. Sve to može da bude važno za uspešan nastup”.

Ostvarila si normu za SP u Beogradu, sa kakvim ambicijama dočekuješ ovo takmičenje i šta za tebe znači boriti se kod kuće za svetsku medalju, da li ima treme?

“Moja očekivanja su svakako usmerena na dobar rezultat. Ako budem zdrava ne bojim se nastupa i verujem da ću jako brzo trčati”.

Kada si počela da se družiš sa atletskom stazom?

“Sa šest godina sam samoinicijativno odlučila da se bavim atletikom, međutim pokojni trener Petar Čongradin je preporučio mojim roditeljima da je za moj razvoj najbolje da se vratim kroz par godina. Od desete godine sve do danas, atletika je pored fakulteta bila moj prioritet i alternativu u drugom sportu nisam tražila. Sa trenerom Perom sam dostigla najbolji rezultat od 57.21s i već od 15. godine sam postala članica nacionalnih selekcija. U 18. godini zbog studija (Filološki fakultet u Beogradu, zvanje master italijanskog jezika i književnosti) menjam mesto boravišta i u Beogradu, u AKCZ, dolazim do najboljeg rezultata od 54.45s, odnosno 56.09s (u dvorani). U sezoni 2016. odlučila sam da promenim sredinu i klub (prelazim u AK Partizan 1945, sadašnji AK Partizan) i da napredujem. Svoj rad započinjem u Ljubljani sa stručnjakom i vrhunskim trenerom Srđanom Đorđevićem. U međuvremenu započinjem saradnju sa cenjenim profesorima dr sc. Violetom i dr Milivojem Dopsajem. Uz moju porodicu, prijatelje, saradnike i brojna saznanja i iskustva dolazimo do ličnih rekorda i normi za najveća takmičenja” – objašnjava Ćirićeva.

Usledile su pripreme za Olimpijske igre Tokio 2020, koje je poremetila pandemija virusa korona.

“Poslednje dve sezone za mene su bile posebno teške. U periodu u kome korona kreira uslove za trening i nastupe na međunarodnim takmičenjima, ulažemo mnogo više napora nego što smo inače. Sada kada pogledam unazad, pre svega je bilo važno izdržati i pripremati se za buduće izazove. Početkom 2022. smo to i uspeli. Realizovali smo ciljeve u vidu nacionalnog rekorda (52.33s- dvorana), norme za Svetsko dvoransko prvenstvo u Beogradu i ličnih rekorda na 60m 7.48s i 200m 23.86s”.

Šta je presudilo da ostanes u atletici?

“Pre svega je to bila želja da napredujem i da se približim svom maksimumu. Neki su mi govorili da sam već u „zrelim atletskim godinama“, međutim se sa time nisam nikada slagala. Znala sam da mogu bolje i na sreću sam imala mogućnost i ljude uz sebe da to i dokažem. Jako važno je bilo i to da sam zadnjih šest godina promenila način treniranja što mi je omogućilo napredak. Svi treneri sa kojim sam radila su mi na neki način pomogli da sam danas još uvek sposobna da trčim lične i državne rekorde. Najbitnije od svega je bilo to da sam jako puno energije i koncetracije posvetila treningu i da sam se kroz trening učila kako se moje telo odaziva na ekstremna opterećenja. Zadnjih par godina sam puno naučila i o naučnim osnovama treninga brzine i eksplozivne snage. Mislim da je na ličnom nivou veza između znanja i sporta vrlo pozitivna. Naravno, ja volim da treniram i da se takmičim i to je verovatno pored talenta najbitniji uslov za uspeh”.

Koliko su ti značile titule prvaka države za progres i kao motivacija za dalje uspehe na međunarodnoj sceni?

“Pobede na državnim prvenstvima su uvek bile nešto posebno i tako će ostati dok budem u atletici. Uspesi su najbolji motivator”.

Koliko dnevno treniraš?

“Zavisi od perioda. U nekim fazama pripremnog perioda treniram do deset puta nedeljno po sat i po do 2,5 sata po treningu”. Čega si se sve odrekla zarad atletike? „Svakodnevnog života", svakodnevnih, uobičajenih navika (neke ne idu najbolje sa vrhunskim rezultatima) i hirova”.

Kakav je plan za narednih par godina?

“Nakon zimske sezone nas čekaju intenzivne pripreme i bogat program takmičenja i izazova u letnjoj sezoni. Treniraću i nastupaću dok budem u tome uživala i videla mogućnost da mogu da napredujem. Jedini problem koji vidim osim zdravlja je vezan na fundamentalne finansijske uslove, koji mi omogućuju da mogu kvalitetno da treniram i živim. Svakako ću uvek biti zahvalna onima koji su mi na tom sportskom putu pomagali i koji i dalje pomažu”.

Da si ponovo na pocetku da li bi odabrala isti sportski put?

“Verovatno da, jedino bih možda izabrala neku drugu atletsku disciplinu i aktivnije bih tražila efikasnije načine treniranja”.

Događaj koji ti je ostao u najlepšoj uspomeni…

“Posebno bih izdvojila Beč 2018. i nacionalni rekord od 52.78s. Neočekivan državni rekord i saznanje da mogu da trčim mnogo bolje nego što sam pre su u meni izazvali snažnu emociju. Iako sam ponovo nadmašila sebe i svoj rezultat u Ostravi ove godine, i mentalno i fizički sam bila spremnija”.

Srpska sprinterka Maja Ćirić spremna je da istrči krugove Arene za radost Srbije. Pored Maje Ćirić učešće na Mitingu potvrdili su: Ivana Vuleta (skok udalj), Asmir Kolašinac (bacanje kugle), Armand Duplantis (skok motkom), Marcell Jacobs (60 m), Jan Volko (60 m), Filip Mihaljević (bacanje kugle), Elzan Bibić (1500 m), Milica Gardašević (skok udalj), Ivana Ilić (60 m), Lazar Anić (skok udalj), Strahinja Jovančević (skok udalj)…

Karte za “Belgrade Indoor Meeting” koji je na programu 7. marta 2022. u 17 časova u Štark Areni su puštene u prodaju i možete ih naći na blagajnama firme Tickets i na web lokaciji tickets.rs (https://new.tickets.rs/event/belgrade_indoor_meeting_1575 ).

Kupovinom karte podržavate Humanitarnu akciju “BUDI HUMAN”. Srpski atletski savez odlučio je da sav prihod od kupovine ulaznica za ovaj mitinga, donira u humanitarne svrhe.

Kurir sport