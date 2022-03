SRPSKA OSMICA U POREČU CILJA EVROPSKE MEDALJE: 11. marta počinju borbe za odličja (FOTO)

Od 11. do 24. marta 2022. godine u Poreču će se održati boksersko Evropsko prvenstvo za seniore i seniorke, te seniore ispod 22 godine.

Najtalentovaniji i najbolji mladi evropski bokseri boriće se za medalje u ukupno 25 težinskih kategorija (12 ženskih i 13 muških). Za šampionat u Hrvatskoj prijavilo se preko 30 zemalja Starog kontinenta, a boje Srbije će braniti dve bokserke i šest boksera koji su među najboljima u Evropi. Na Evropskom prvenstvu U-22 pravo nastupa imaju bokserske i bokseri rođeni 2000, 2001, 2002. i 2003. godine.

foto: BSS

Na najvećoj smotri budućnosti evropskog boksa, mladih snaga koje će zablistati u punom sjaju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine i dominirati svetskom scenom u narednim godinama uz naše zlatne devojke Nikolinu Gajić i Aleksandru Rapajić, čast zemlje braniće mlade srpske boks vedete: Omer Ametović, Sejdi Nazif, Semiz Aličić, Nenad Jovanović, Džejlan Toskić i Almir Memić.

Na delu ćemo ponovo videti OSA trio srpskog boksa: Omer – Semiz – Almir koji su se punim srcem, hrabrošću i motivacijom borili na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu u Beogradu za što bolji plasman Srbije. Stručni štab naše reprezntacije u Poreču čine: selektor Milan Piperski. trener Luis Frometa Matos, kondicioni trener Igor Tomaševič i Marko Mijaljević, fizioterapeut Miloš Makera. Na listi sudija nalazi se i srpski arbitar Aleksandar Knežević.

foto: BSS

“Svi naši reprezentativci, osmica koja će nas predstavljati u Poreču svojim angažmanom, verom, posvećenošću, radom i izgaranjem na treninzima, sparinzima, pripremnim takmičenjima pokazali su da zaslužuju plasman na Evropsko prvenstvo do 22 godine u Poreču. Svi su napredovali, pripreme koje smo imali u Beogradu su pokazale da su na pravom putu, da imamo izuzetne mlade takmičare koji mogu da se nose sa evropskim. Hrabrost i motivacija su kao i uvek na visokom nivou i ciljamo medalje – rekao je selektor boks reprezentacije Srbije Milan Piperski.

Žestoka konkurencija na EP u Poreču čeka na naš mladi nacionalni tim u boksu.

“Ni mi nismo za potcenjivanje, ni našim protivnicima neće biti svejedno da nas vide preko puta u drugom uglu ringa. Kada izađe raspored mečeva znaće da imaju težak zadatak pred sobom, jer sada svi znaju za to da mi u svaki meč idemo svim snagama, hrabro i do kraja, da za nas poraz nije opcija” – zaključio je mladi srpski boks as Almir Memić.

(Kurir sport/BSS)