NOVOBEOGRAĐANI GOSTUJU ŠAPCU: Ekipa Igora Milanovića bez pritiska putuje u Šabac

Utakmica je na programu u subotu od 18 časova, a ovaj meč za Novobeograđane neće imati rezultatski značaj s obzirom da je ekipa trenera Igora Milanovića obezbedila prvo mesto pred plej-of koji počinje 19. marta. Ipak, Novobeograđani su u duelu sa Šapčanima veliki favoriti:

- Ovaj meč za nas nije toliko rezultatski bitan, koliko će biti važno da dodatno utvrdimo našu igru u odbrani – kaže prvotimac Novog Beograda Draško Gogov i dodaje:

- Biće neophodno da imamo maksimalan pristup, jer ne želimo bilo kakvo iznenađenje. Iako nemamo imperativ pobede mi u Šabac svakako idemo po pobedu – konstatovao je Gogov.

Pre komentara o duelu protoiv ekipe Šapca, pomoćni trener u stručnom štabu Igora Milanovića Đorđe Filipović osvrnuo se na poslednji turnir Jadranske lige koji je Novi Beograd minulog vikenda odigrao u Zagrebu.

- Veliko nam je zadovoljstvo što smo ligaški deo regionalnog takmičenja završili na prvom mestu. Uz naše dobre partije na tom poslednjem turniru u Zagrebu, ali i još neke rezultate ostalih timova koji su nam se poklopili, ostvarili smo naš cilj – kaže Filipović i naglašava:

- Predstoji nam malo mirniji period i povratak u ritam utakmica jednom nedeljno. To će nam dati veću mogućnost da se posvetimo treninzima i jačem radu, pre svega u pogledu podizanja fizičke pripreme za sve ono što nas očekuje krajem marta i početkom aprila. S tim u vezi sm već podigli intenzitet treninga ove nedelje i moram da pohvalim igrače, jer su sjajno odreagovali, veoma profesionalno, kao što je to i do sada bio slučaj.

O duelu sa Šapčanima Filipović je rekao:

- Očekujem ozbiljnost, dobar pristup i potvrdu kvaliteta rejtinga, kako individualnog tako i timskog, ove grupe igrača. Ako tako bude, mislim da pobeda svakako neće izostati – zaključio je Filipović.

