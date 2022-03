SVI DETALJI SKANDALOZNE TUČE NA MEČU ZVEZDA - PARTIZAN: Sramota koja izaziva STID, ovome se mora stati na put! VIDEO

Nemile scene viđene na utakmici mlađih seniora između rukometaša Partizana i Crvene zvezde bacili su ljagu na srpski rukomet. Tuča, psovanje, vređanje, sve ono što ne sme i što nije vrednost sporta, viđeno je na jednoj utakmici.

foto: Printskrin/Tviter

Kurir je pokušao da sazna istinu, zašto se desio incident, ko ga je inicirao i da li će ovom ludilo sportski radnici dva kluba stati na kraj.

Boban Jeličić, direktor mlađih kategorija RK Partizan o svemu kaže:

- To su momci od 18 godina, koliko znam za Zvezdu igraju i stariji. Generalno gledano, ovo je drugi tim Partizana. Šta da kažem? Utakmica je do 59:36 minuta do kraja bila obična, bez tenzija, prava sportska... I onda 24 sekunde pred kraj, posle faula igrača Zvezde nad igračem Partizana došlo je do koškanja, guranja, udaranja, a onda i tuče. Prvo su sa klupe uleteli igrači Zvezde, pa onda i igrači Partizana. I tu dolazi do incidenta... Nije to bilo toliko strašno kako izgleda na snimku. Trajalo je možda 20 sekundi. Sve se brzo smirilo, igrači su se pozdravili, treneri takođe. Sudije nisu htele da nastave utakmicu iz samo njima znanih razloga.

foto: Printskrin/Tviter

Funkcioner crno-belih ne zna zašto ima toliko tenzija između igrača dva kluba.

- Sličan incident desio se pre tri godine. Isti scenario. Mi smo posle toga odigrali pet ili šest utakmica, bez ijednog incidenta. Partizan i Zvezda u mlađim kategorijama odigraju po desetak mečeva. To su momci koji se znaju, igraju i za reprezentacije, generacijski su blizu... Sve ovo što se desilo pripisujem ovom vremenu u kojem živimo, vremenu korone, onlajn nastave, teške mentalne situacije u celom svetu, pa i Srbiji. Današnja deca su tempirane bombe, njima je uvek neko drugi kriv, sve je to teško ispratiti... Teško je i u sportu. Važno je da su momci posle svega jedni drugima pružili ruke. Zvezdin trener je pričao sa našim igračima, rekao im da to više ne sme da se desi, isto je uradio i naš trener. Sve je završeno maksimalno korektno. Ne postoji mržnja između klubova, rukomet je mali sport, ponavljam svi se znamo... To je nesrećan splet okolnosti. Dva nervozna igrača, klik u glavi... I kraj - istakao je Jeličić.

Direktor RK Crvena zvezda Ognjen Kajganić osuđuje incident i poručuje da je krajnje vreme da se kaže "stop" siledžijstvu u sportu.

- Nažalost i ove sezone se desilo da dođe do tuče između dve ekipe Zvezde i Partizana. Da budemo iskreni, oba puta je krenulo iz pravca Partizana ka igračima Crvene zvezde. Verujem da to više ne bi smelo da se događa. To su momci od 18, 19 i 20 godina. Ljudi koji ih vode morali bi da povedu računa o tome. Mi iz Crvene zvezde odlučili smo da pozovemo ljude iz Partizana na sastanak, da sednemo i stanemo ovome na kraj. To više ne sme da se događa. Mi ćemo da razgovaramo sa našim momcima, nadamo se da će i oni to da urade. Ovo je ozbiljna situacija, jer se ponovilo - izričit je Kajganić.

Funkcioner Crvene zvezde jasno ukazuje na to kako je počeo incident.

- Kada je krenulo koškanje, a onda i tuča prvo su sa klupe uleteli igrači Partizana. To se vidi na videu "SC Voždovac" na Banjici. Ali, to nije bitno! Nije važno ko je uleteo prvi... Važno je da se to više nikada ne desi! Na nama je da te momke edukujemo i da im kažemo da je takvo ponašanje nedopustivo i da nema mesta na sportskim terenima. Ovo sve govorim iz iskustva onih koji nisu inicirali tuču. Sve se završilo normalno posle svega, igrači su se pozdravili. Neka tako i ostane. Crvena zvezda je klub koji vodi računa o tome ko igra kod nas i kako se ponaša na terenu. Mi i Partizan smo sportski prijatelji, nedopustivo je da se ti momci mrze, da se onako pogube. Nasilništvu nije mesto na rukometnom terenu - zaključio je Kajganić.

Ako nekoga zanima, utakmica je prekinuta pri rezultatu 29:27 za Partizan.

Kurir sport/A. Radonić