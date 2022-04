IDEMO, DEVOJKE! Sedam srpskih dama se bori za zlato na Beogradskom pobedniku!

Dan šale, 1. april 2022, ali za srpske i svetske bokserke to ne važi, sa njima nema šale. Iako je dan smeha i razonode, pošalica, boks reprezentativke Srbije, naših „sedam veličanstvenih“ spremno je za finalno veče u Hali sportova „Ranko Žeravica“ u okviru 59. „Beogradskog pobednika – memorijala Branko Pešić“.

Na velikoj boks sceni „Beogradskog pobednika“ gledaćemo i legende boksa, osvajačice brojnih evropskih, svetskih i olimpijskih medalja u ženskoj konkurenciji.

Među njima svakako jedno od najvećih imena je i aktuelna vicešampionka sveta i srebrna sa Olimpijskim igrama u Tokiju, predstavnica Turske Buse Naz Čakiroglu, zatim svetska šampionka iz 2014. Bugarska Stanimira Petrova, kao i Marokanka Khadija El Mardi bronzana sa svetskog šampionata 2019. godine.

Prestižni beogradski bokserki turnir svetskog ranga, jedna je od poslednjih jakih provera za dame uoči dolazećeg Svetsko prvenstva za žene u olimpijskom boksu koji je na priogramu u maju 2022. u Istanbulu.

U direktnom TV prenosu na TV Arena Fight od 19 časova, uz besplatan ulaz za sve ljubitelje plemenite veštine, za nova zlata našoj zemlji u ringu boriće se neustrašive Srpkinje.

Prva će u ring izaći i braniti boje naše zemlje Snežana Šiljković u kategoriji od 45 do 48 kg protiv Marokanke Jasmine Moutaki. Sledi borba najbolje bokserke Srbije Nine Radovanović, koja je 2021. predstavljala Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju i bila na korak od medalje. U kategoriji do 50 kg Radovanovićeva će se u „Žeravici“ boriti protiv Velšanke Helen Džons.

Srpskoj reprezentativki Jeleni Zekić u kategoriji do 57 kg suprotstaviće se Bugarka Svetlana Staneva, sjajnu borbu očekujemo od naše Natalija Šadrine (do 60 kg) protiv Litvanke Ane Starovoitove.

U kategoriji do 63 kg naša Jelena Janićijević odmeriće snage sa predstavnicom Hrvatske Sarom Beram, dok će u sudaru velterašica (do 66 kg) naša Milena Matović zlato kovati protiv Velšanke Rouz Ekles.

Sedma i ujedno poslednja reprezentativka Srbije koja će ući u ring Hale „Ranko Žeravica“ u finalnoj večeri 59. Beogradskog pobednika biće Aleksandra Rapajić koja je na nedavno završenom evropskom šampionatu za mlađe seniorke Srbiji osvojila bronzu. U borbi za zlato memorijala „Branko Pešić“ Rapajićeva će rukavice ukrstiti sa Bugarkom Melis Jonuzovom.

Bokserski savez Srbije poziva sve poklonike boksa da dođu i uživaju u spektaklu koje će nam priuštiti srpske i svetske dame boksa, kojima će pobede značiti i još jedan važan iskorak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2022. u Turskoj.

Muška finala 59. Beogradskog pobednika zakazana su za 2. april 2022. sa početkom od 19 časova.

