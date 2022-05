SPEKTAKL U REŽIJI NAJBOLJIH SRPSKIH TRIATLONACA: Trijumf srpskog "ajronmena" i tinejdžerke u Beogradu

Letnji vreo majski dan doneo je pregršt uzbuđenja na “beogradskom moru”.

Najbolji srpski triatlonci pokazali su zavidne rezultate i neverovatnu izdržljivost koju krasi ovaj sport, zbog čega ih još nazivaju “čelični ljudi”.

U okviru 28. Beogradskog 11TRI sprint TRIATLON takmičenja, koje je ujedno i zvanično Prvenstvo Srbije u formatu 0.75 km plivanja, 20km bicikla i 5km trčanja nastupilo je preko 200 takmičara iz osam zemalja.

Trku na Adi Ciganliji u organizaciji Sportskog udruženja 11TRI, Triatlon savez Beograda i pod pokroviteljstvom Ministarstvo omladine i sporta obeležio je trijumf dvoje Kragujevčana, srpskog ajronmena Strahinje Trakića i tinejdžerke Ive Pavlović.

Trakić je očekivano potvrdio klasu i dokazao da je neprikosnoven u ovom sportu u Srbiji. Rezultatom 56:53 minuta (po segmentima je zabeležio sledeće rezultate – plivanje (10:07), bicikl (29:19) i trčanje (16:43) pokorio je sportsku oazu srpske prestonice i prvi prošao kroz cilj visoko podignutih ruku u znak pobede. Drugu i treću poziciju zauzeli su Ukrajinci Miron Bojko i Ivan Ševčenko.

- Zadovoljan sam trkom, malo sam nežnije startovao plivanje zbog kamenja u vodi da ne povredim nogu, pa sam kontrolisano plivao u grupi. Kada smo krenuli na segment biciklo znao sam da mi je to jedna o jačih strana i tu sam odmah povukao da se odvojim od grupe, ostatak trke sam išao sam. Trčanje je bilo malo teže zbog vrućine, ali u većem delu kontrolisano I imao sam veliku prednost u odnosnu na druge. Vreme koje sam u ovoj trci ostvario je dobro, u sprint trkama sve što je ispod sat vremena to je dobar rezultat. Prvenstvo Srbije na Adi je sjajna provera pred Evropsko prvenstvo koje me očekuje 26. juna u Frankfurtu gde se nadam da ću biti dobro plasiran jer sam odlično radio preko zime i sjajno se osećam. Malo mi još nedostaje te oštrine na ovom prvim trkama, ali verujem da ću to imati kada bude najpotrebnije - istakao je srpski ajronmen Strahinja Trakić kojeg su zdušno do šampionskog trona pratile i navijale supruga i dve kćerke.

01:19 Strahinja Trakić, pobednik Beogradskog 11tri sprint triatlona

O tome koliko je ovaj sport poseban, koliko deo njega mogu biti samo posebni izabrani, svedoči I to da je naš as Trakić odmah nakon trke i osvajanja šampionata Srbije otišao na trening trčanja dužine 34 kilometra.

U konkurenciji dama u ovom olimpijskom sportu koji je obasjao Adu Ciganliju ovog vikenda izdominirala je mlada srednjoškolka Iva Pavlović sa vremenom 1:06:21 (po segmentima je zabeležio sledeće rezultate – plivanje (10:26), bicikl (34:42) i trčanje (20:28). Druga je kroz cilj prošla Ukrajinka Varvara Mikina, treća njena sunarodnica Aleksandra Zarovna.

- Bila je teška trka, došle su rivalke iz Ukrajine i bilo je napeto, zanimljivo, sve vreme se jurile jedna drugu, na kraju uspela sam da trijumfujem i jako sam srećna. Odbranila sm titulu osvojenu prošle godine. Triatlon je moja ljubav koju sam nasledila od oca koji je takođe bio triatlonac I gledajući njega zavolela sam ovaj sport i otisnula se u vode triatlona. Naredne nedelje imam Evropsko juniorsko prvenstvo u Poljskoj, volela bi da se nađem u B finalu, videćemo – zaključila je Pavlovićeva.

01:27 Iva Pavlović, pobednica Beogradskog 11tri sprint triatlona

U kategoriji štafeta prvo mesto zauzeo je tim Nis, druga pozicija pripala je ekipi Pametni Semfori, treće mesto osvojila je postava Institut Mihajlo Pupin.

Sezona 2022. triatlona u Srbiji obuhvata tri trke. Prva je upravo završeno Prvenstvo Srbije u sprint disciplini, sledi 12. juna Olimpijski Triatlon - Prvenstvo Srbije na Srebrnom Jezeru, poslednja i ujedno najveća i najspektakularija zakazana je za 18.septembar trkom godine 11Tri Belgrade, šampionatom Srbije u poludistanci.

Sporta nikad dosta, sport život znači, posebno ako u jednom imate miks od tri olimpijska i večna, bazu svih ostalih. Triatlon je čudo koje treba videti i doživeti.

1 / 13 Foto: 11Tri

Kurir sport