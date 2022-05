KONTINENTALNI ŠAMPIONAT U JEREVANU ULAZI U ZAVRŠNICU: Dve medalje srpskih boksera na EP u Jermeniji, čeka se "Bože pravde"

Na najvažnijem takmičenju za seniore u 2022. učestvovalo je 219 boksera iz 39 zemalja, među kojima i deset reprezentativaca naše zemlje.

U Srbiju će se okićeni medaljama vratiti naša dva boks reprezentativca Vahid Abasov i Artum Agejev. Prvi meč na EP u Jermeniji za Srbiju je boksovao Agejev i upisao pobedu, upravo je on prvi i došao do medalje plasmanom u polufinale čime je osigurao bronzu. U četvrtfinalu u olimpijskoj kategoriji do 80 kg Agejev je bio bolji od Bugarina Kristijana Nikolova, za finale boriće se sa reprezentativcem Hrvatske Lukom Plantićem.

“Tri odlična meča su iza mene, tri važne pobede i osigurana medalja, ali ovim što je do sada učinjeno neću se zadovoljiti. U polufinale ulazim maksimalno motivisan, boriću se do poslednjeg atoma snage za novu pobedu Srbiji koja bi značila finale i priliku da se osvoji zlato. Pobedničko postolje je moj cilj, moj san, vredno sam radio na tome, forma je na visokom nivou, verujem u trijumf i da ćemo svi slušati himnu “Bože pravde” na kraju ovog šampionata u znak osvajanja zlatne medalje za Srbiju” – rekao je Agejev.

Drugu sigurnu bronzanu medalju Srbiji je obezbedio i Vahid Abasov koji je ubedljivo u olimpijskoj kategoriji 63.5 - 67 kg pobedio Škotlanđanina Tilera Džolija (5-0) u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Za finale srpski reprezentativac boriće se protiv Moldavca Aleksandrea Parašćijeva.

“Nisam sve rekao u ringu u Jerevanu, medalja je tu, ali još ništa nije konačno. Ostale su još dve borbe, kažem dve jer sam uveren da ću nastaviti sa odličnim partijama i biriti se za zlato. Nema lakih borbi, nema lakih protivnika, svaki meč je priča za sebe i svaki težak na svoj način. Došao sam po evropsko zlato za Srbiju i verujem da ću ring napustiti kao šampion. Medalja u Beogradu na Svetskom prvenstvu izmakla je za pedalj, u Jermeniji sam već osigurao medalju, ali ne zadovoljavam se broznom, mene zanimaju samo najveća dela i pobedničko postolje. Nadam se da ću uspeti sprovesti u delo sve ovo za šta sam mesecima naporno radio, da ćemo se svi zajedno radovati zlatu” – zaključio je Abasov.

Polufinala zakazana su za nedelju 29. maj 2022. Svi u stručnom štabu srpske reprezentacije, na čelu sa selektorom Milanom Piperskim uvereni su da će naši momci biti sjajni i u polufinalnim duelima.

Srbiju su na Evropskom prvenstvu predstavljati: Omer Ametović, Tamir Galanov, Pavel Fjedorov, Vahid Abasov, Sandro Poletan, Almir Memić, Artum Agejev, Vladimir Mirončikov, Sadam Magomedov i Sergej Kalčugin. Na korak od medalja zaustavljeni su u četvrtfinalnim duelima Memić, Mirončikov, Magomedov. Srpski boks na medalje sa seniorskog EP čekali smo još od davne 1991. kada su nas u Geteborgu bronzama obradovali Mujo Bajrović (67 kg) i Vukašin Dobrašinović (63.5 kg).

