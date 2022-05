VELIKI VLADIMIR CVETKOVIĆ PORUČIO DELIJAMA: Piksi je naš, ginuo je za grb, Zvezdina je zvezda! U Bariju nije hteo da šutira penal!

Uvredljiv transparent upućen selektoru Draganu Stojkoviću od strane dela navijača Crvene zvezde, tokom finalne utakmice Kupa Srbije, privukao je ogromnu pažnju domaće javnosti. Izazvao je osudu sa svih strana, a nekadašnji generalni sekretar crveno-belih Vladimir Cvetković smatra da tako nešto nije smelo da se desi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dragan Stojković došao je na utakmicu između Crvene zvezde i Partizana (2:1) i doživeo veliku neprijatnost, jer mu je deo navijača sa severne tribine uputio transparent na kojem je pisalo - Nikad nije bila tvoja. Ti nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa posle tebe, seća se svaki zvezdaš. Sajonara!

foto: Zorana Jevtić

Vladimir Cvetković, nekadašnji generalni sekretar kluba, doveo je Dragana Stojkovića na Marakanu, bio učesnik osvajanja Kupa evropskih šampiona u Bariju i titule svetskog prvaka u Tokiju 1991. godine.

- Nisam bio na stadionu četvrtak uveče. Nije mi jasan razlog. Piksi je veliko srpsko, svetsko i Zvezdino ime, ne znam zašto je to tako. On je Zvezdina zvezda, zasluženo. Ne odlazim na stadion iz zdravstvenih razloga, ne mogu ništa konkretno da kažem, sem da mi je čudno - kazao je Vladimir Cvetković za Kurir, a potom poentirao:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ja samo znam da je Piksi svaku utakmicu u Zvezdi ginuo! Nije bitno da li smo igrali protiv nekog evropskog kluba, ili našeg niželigaža. Uvek je ulagao sebe, s pravom je bio jedan od najboljih, uvek. Bio je srčan igrač poznata je to stvar, to može da se proveri. Piksi finale u Bariju nije hteo da igra. Znam to veoma dobro, sećam se tih dana. Taj ciklus na putu ka evropskoj tituli bio sam uz ekipu, sedeo na klupi. Znam, da kad je Piksi ušao u igru u Bariju, naši su se igrači sledili. Odigrao je taj produžetak ležerno, a odbio je da puca penal. Protiv nas, protiv svoje Zvezde! To dosta govori o njegovom odnosu prema Crvenoj zvezdi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Vladimir Cvetković i o samom finalu Kupa Srbije u kojem je Crvena zvezda nadigrala Partizan i pobedila rezultatom 2:1 (1:0) zahvaljujući golovima Aleksandra Kataija.

- Logično je da kada dobije tvoj tim, onda je potpuno drugo merilo svega, pa i utakmice. Igra je bila ravopravna, osim što je Zvezda imala jednog genijalnog igrača Aleksandra Kataija koji je sa dva poteza doneo trofej. Uzeti dupu krunu za dve godine, pa to je izvanredno - zaključio je Vladimir Cvetković.

Kurir sport/A. Radonić