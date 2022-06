PRIMIO BIH METAK ZA PUTINA, ENGLEZ ŠOKIRAO ZAPAD: Berni Eklston ponosan na prijateljstvo sa predsednikom Rusije!

Berni Eklston uprkos svojim godinama, a imao ih 91, i dalje trezveno razmišlja, te ne pomišlja da izda i proda svoje prijatelje. Englez koji je bio vlasnik Formule 1 i dalje je ponosan na prijateljstvo sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je zbog medijske hajke najomraženija ličnost u Velikoj Britaniji i zapadnoj Evropi.

foto: EPA

Berni Eklston šokirao je britansku javnost izjavom da bi "primio metak" za Vladimira Putina. Rekao je nešto što Britanci nisu želeli da čuju.

Putin i Eklston su se upoznali 2014. godine kada je prvi put održana trka Formule 1 u Rusiji, a na uključenje u program TV stanice ITV poručio je ponosno da i dalje smatra Putina za svog prijatelja.

- I dalje bih primio metak za njega! Mislim draže bi mi bilo da ostanem nepovređen, ali bih za njega primio metak. On je prvoklasna osoba i radi stvar za koju veruje da je ispravna za Rusiju. Nažalost kao poslovni ljudi svi pravimo greške povremeno, i ja sam ih pravio. Ali kada ih napraviš moraš da se potrudiš da to popraviš. Mislim da on stvari radi pravilno - rekao je Eklston.

foto: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Izneo je Berni Eklston i svoje mišljenje o Vladimir Zelenskom, predsedniku Ukrajine.

- Sa druge strane u Ukrajini... Znam da je Zelenski bio komičar i izgleda da hoće da nastavi da se bavi tom profesijom. Da je razmislio i dovoljno se potrudio da razgovara sa gospodinom Putinom koji je emotivna osoba on bi ga saslušao i verovatno uradio nešto povodom toga.

foto: AP

Engleski novinari ponavljali su dobro poznatu mantru sa zapada o "desetinama mrtvih Ukrajinaca", mlatili rukama, međutim to nije zbunilo Eklstona koji je nastavio da priča mirnim glasom.

- Ne pokušavam to da opravdam, to nije bilo namerno. Pogledajte koliko je puta Amerika ušla u države koje sa Amerikom nisu imale veze. Zapravo ratovi su američki posao jer je za njih dobro da prodaju oružje - istakao je Eklston.

Kurir sport