KLADIONIČAR ČEKA SAMO JEDAN PAR ZA NAJVEĆI DOBITAK U ISTORIJI: Igrao je na svoje favorite, jednom je izgubio 4 miliona na njih

Džim Mekingvejl iz Hjustona, vlasnik jednog salona nameštaja, mogao bi da uđe u istoriju kao vlasnik najvećeg dobitka u istoriji sportskog klađenja.

Mekingvejl, koji nosi nadimak "Matres Mek", poznat je u krugovima američkih kladioničara. Njega su proslavile enormne uplate na bejzbol klub Hjuston Astros.

Amerikanac je nedavno uplatio čak dva miliona dolara na to da će Hjuston osvojiti MLB titulu. Ukoliko mu prođe listić, na njegov račun će leći čak 10,6 miliona dolara.

Međutim, to nije prvi put da se Mekingvejl kladio na pomenuti ishod. On je u maju ove godine već uplatio na Hjuston dva listića, na prvi je uložio tri miliona, a na drugi milion. Oni mogu da mu donesu još 42 miliona dolara. Dakle, ukoliko Astrosi osvoje titulu u bejzbolu, on će zaraditi ukupno 52,6 miliona dolara.

Zanimljiva je priča vezana i za njegov salon nameštaja. Džim je napravio promociju po kojoj svim kupcima koji potroše najmanje 3,000 dolara nudi dvostruko veći iznos od potrošenog ako Hjuston podigne pobednički pehar.

Mekingvejl, koji ima 71 godinu, već je izgubio četiri miliona kada se kladio da će Astrosi osvojiti titulu 2021. godine. No, prođe li mu ova opklada i Astrosi osvoje titulu prvi put od 2017. godine, Džim će postati vlasnik "najvećeg dobitka" kada su u pitanje legalne sportske oklade. Barem tako tvrdi "Las Vegas rivju džournal" iz kojeg navode neke njegove uspešne i neuspešne podvige:

- Izgubio je 9.5 miliona dolara kada se kladio da će Sinsinati "Bengalsi" osvojiti Super Boul protiv Los Anđeles Remsa.

- Izgubio je 2.6 miliona dolara kada se kladio na favorita Kentaki "Derbija".

- Osvojio je 12,2 dolara kada se kladio da će Kanzas osvojiti NCAA titulu.

Kurir sport