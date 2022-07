USKORO ĆU UMRETI! TAJSON ZAPANJIO PLANETU: Ne možeš da očekuješ da te neko voli kad imaš 500 milijardi dolara!

Jedan od najboljih boksera svih vremena, neponovljivi Majk Tajson (56), shvatio je da novac ne donosi sreću i da je u životu sve relativno.

Tajson je u svom popularnom podkastu "Hotboxin' with Mike Tyson" ugostio je terapueta Šona Mekfarlanda i sa njim iskreno podelio svoja razmišljanja.

"Svi ćemo, naravno, jednog dana umreti. U zadnje vrijeme često pogledam u ogledalo i vidim neke mrlje na licu koje pre nisam vidio. Kažem sam sebi da sam blizu kraja, da ću uskoro umreti", poručio je proslavljeni bokser.

foto: Profimedia

Legendarni as je shvatio da sreća ne zavisi od količine novca koji poseduješ.

"J*** novac. Ništa mi ne znači. Uvek kažem ljudima koji misle da će ih novac usrećiti kako je to laž. Kad imaš para, ne možeš da očekuješ da te neko voli. Kako će ti netko iskreno priznati ljubav kada imaš 500 milijardi dolara?" kaže kontroverzni as i dodaje:

"On vam samo daje lažan osećaj sigurnosti. Misliš da ti ništa ne može da ti se dogodi. Ne veruješ da banke mogu da propadnu. Veruješ da si nepobediv kad imaš puno novaca, ali sve je to laž. Zato uvek kažem kako je to iluzija", zaključio Tajson.

Kurir sport