VELIKI SKANDAL! SRPSKI MMA BORAC NAPADNUT U LONDONU! Ničim izazvan Rakića UDARIO SA LEĐA, Srbin mu odgovorio: Pi**o! Go**o jedno!

Aleksandar Rakić, srpski MMA borac sa austrijskim državljanstvom, otkrio je detalje napada koji se dogodio u Londonu.

Rakić se subotu našao u publici na UFC London događaju, kada je na njega nasrnuo nekadašnji švedski borac Džimi Manuva.

Manuva je najpre nešto dobacio Rakiću koji nije previše davao na značaju provokacijama, a zatim je nenadano udario u vrat Srbina.

Naš borac je putem društvenih mreža uputio poruku Manuvi nakon cele situavije, a nije birao reči kojima je govorio o njemu.

- Džimi Manuva, pi**o, go**o jedno, kakvo sramno ponašanje sinoć. Ljudi, posle UFC London događaja sa obezbeđenjem sam krenuo ka hotelu da bi "gospodin" nešto dobacio ka meni i nisam čuo šta stvarno, nemam ništa sa njim... Krenuo je da me udari na kvarno dok ne vidim, podlakticom me udario u vrat. Znao si da ću biti sam u Londonu i uradio si to. Toliko si loš gubitnik, hoću da ljudi znaju koliko si smeće od čoveka i zauvek ću biti u tvojoj glavi. Nokautirao sam te i ceo svet je to video. Lepo spavaj i uživaj u penziji - rekao je Aleksandar Rakić.

Pre tri godine Rakić i Manuva borili na UFC Fight Night 153 događaju koji se održao u Stokholmu u Areni "Erikson Gloub".

Tada je naš borac nokautirao Šveđanina pred njegovom publikom, a ovaj mu to očigledno do dan danas nije zaboravio ni oprostio.

