DOBIJAO SAM PRETNJE SMRĆU: Pričali su mu da će se POBRINUTI za mene i moju porodicu! BOLNA ISPOVEST

Bivši direktor trka Formule 1 Majkl Masi rekao je da je dobijao pretnje smrću i uvrede posle prošlogodišnje trke u Abu Dabiju, objavio je danas sidnejski list Dejli telegraf.

"Bilo je mračnih dana. Osećao sam se kao najomraženiji čovek na planeti. Dobio sam pretnje smrću, u kojima su govorili da će se 'pobrinuti' za mene i moju porodicu", rekao je Masi koji je nedavno napustio Medjunarodnu automobilsku federaciju (FIA).

U trci za Veliku nagradu Abu Dabija u decembru prošle godine odlučivalo se o tituli svetskog prvaka.

Nekoliko kontroverznih odluka Australijanca omogućilo je vozaču Red Bula Maksu Verstapenu da obidje Luisa Hamiltona iz Mercedesa u poslednjem krugu.

Verstapen je tako došao do prve titule u šampionatu, dok je Hamilton pokušavao da postavi novi rekord sa osam osvojenih titula i tako bude ispred legendarnog Mihaela Šumahera.

"Još se sećam kada sam dan-dva kasnije šetao ulicama Londona. Počeo sam da gledam preko ramena i da se pitam da li će ljudi iza mene da me napadnu", rekao je Masi.

On je dodao da je dobio na stotine poruka sa raznim uvredama.

"Bile su šokantne, rasističke, uvredljive, zlobne, ljudi su me prozivali. I bilo je pretnji smrću. I to se nastavilo na mom Fejsbuk nalogu i posebno na Linkedin profilu, koji bi trebalo da bude profesionalna platforma", rekao je on.

Masi je rekao da "nije išao kod psihologa, ali da je gledajući unazad trebalo to da uradi zbog mentalnog zdravlja".

Australijanca je FIA angažovala nakon smrti Čarlija Vajtinga početkom 2019. godine. U julu je odlučio da zvanično napusti tu organizaciju i vratio se u Australiju.

Formula 1 pokrenula je u subotu tokom trkačkog vikenda u Madjarskoj kampanju za borbu protiv diskriminacije i rasističkih uvreda svih vrsta, nakon brojnih navijačkih ispada na tribinama i društvenim mrežama tokom trke za Veliku nagradu Austrije.