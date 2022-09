SARA ĆIRKOVIĆ ODBRANILA TRON! U finalu Vojvođanske omladinske ZLATNE RUKAVICE pobedila Adiševu iz Kazahstana

Jubilarni, tradicionalni prestižni turnir u konkurenciji omladinaca i omladinki (17 i 18 godina), 40. Vojvođanska Zlatna rukavica održana je u Subotici uz učešće 189 takmičara oba pola i 21 reprezentacie sa četiri kontinenta (Evrope, Azije, Amerike i Okeanije).

foto: BSS

Selekcija Srbije osvojila je četiri medalje, od toga u ženskoj jedno zlato koje je iskovala Sara Ćirković (kategorija do 50 kg) koja je u finalu savladala Anitu Adiševu iz Kazahstana, srebro Dragana Jovanović (kategorija do 52 kg), dok smo u muškoj kategoriji osvojili dve bronze, Marko Pižurica(kategorija do 86 kg) i Lazar Lazarević (kategorija do 86 kg).

Šampionski tron turnira koji je ugledao svetlost dana daleke 1980. godine odbranila je prošlogodišnja šampionka, fantastična Sara Ćirković, aktuelna zlatna devojka Evrope u konkurenciji omladinki do 18 godina koja je i ove godine proglašena za osvajača glavnog trofeja. Turnir u Subotici, 40. Vojvođanska Zlatna rukavica koji je okupio boksersku elitu u ovom uzrastu održan je od 14. do 18. septembra 2022. u organizaciji Boks kluba "Spartak" i Bokserskog saveza Srbije, a uz podršku Grada Subotice i gradskog Sportskog saveza i bio je sjajna priprema kao i veliki test za mlade snage boksa Svetskog prvenstva koje će biti održano u Španiji od 13. do 27. novembra ove godine.

Finalnim borbama, dodelom trofeja i intoniranjem himne “Bože pravde” okončano je jedno od najboljih i najcenjenijih takmičenja za juniore u bokserskom svetu.

Za najbolju srpsku bokserku proglašena je Dragana Jovanović, najbolja strana bokserka

je Ravina iz Indije, najbolja tehničarka Elina Bazarova iz Kazhstana, najbolji takmičar osvajač 40. Vojvođanske rukavice u muškoj konkurenciji je Džamal Kuliev iz Ukrajine, najbolji srpski bokser je Marko Pižurica, najbolji strani bokser je Bakhtijar Anarbajev iz Kazhstana, najbolji tehničar je Daulet Tulemisov iz Kazahstana. Za najborbeniji par proglašeni su: Mandengbam Jadumani Sing i Ansari Usman Mohd Sultan iz Indije.

Najbolji sudija turnira je Stefan Cubalevski iz Severne Makedonije.

Glavnu nagradu osvajačima u muškoj i ženskoj konkurenciji je uručio gradonačelnik grada Subotice Stevan Bakić, dok su ostale nagrade uručili Nataša Aleksić - članica Gradskog veća grada Subotice za sport i omladinu, Dejan Vuković - predsednik sportskog saveza Grada Subotice, Mirko Antelj - predsednik žirija i predsednik Boks Kluba Spartak, Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin zajedno sa saradnicima ispratio je sve finalne mečeve.

Kurir sport